In questi giorni, la Juventus è in America dove sta svolgendo la preparazione estiva. La tournée negli Stati Uniti sta consentendo ai bianconeri di svolgere anche amichevoli di prestigio. Mercoledì 27 luglio la Juventus ha giocato contro il Barcellona e questo match ha fornito spunti davvero interessanti. Infatti, Massimiliano Allegri ha già fatto alcune prove per poter sopperire all'assenza di Paul Pogba. Il tecnico livornese, nel match contro il Barcellona, ha schierato un centrocampo titolare formato da Denis Zakaria, Manuel Locatelli e Nicolò Rovella.

Quest'ultimo è stato uno dei più positivi ed è stato l'unico a giocare per 90 minuti. L'ex Genoa starebbe impressionando positivamente Massimiliano Allegri e l'allenatore avrebbe bloccato la sua partenza.

Rovella impressiona

Nicolò Rovella sembra aver impressionato Massimiliano Allegri, tant'è che la Juventus starebbe rivedendo i suoi piani. L'intenzione del club bianconero sarebbe quella di cedere in prestito il giocatore classe 2001. Ma Rovella, nel match contro il Barcellona, ha dimostrato di poter dire la sua nella Juventus. Il ragazzo ha impressionato i tifosi bianconeri ma anche Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, per il momento, avrebbe bloccato le trattative che verrebbero coinvolto l'ex Genoa.

Rovella piace e non poco alla Salernitana. Il club campano vorrebbe avere il giocatore classe 2001 in prestito, ma questa ipotesi sarebbe in standby. Adesso la Juventus avrà ancora un'amichevole in America e la Vecchia Signora affronterà il Real Madrid nella notte del 31 luglio. Qualora Rovella dovesse impressionare anche con i campioni d'Europa, allora il suo futuro potrebbe davvero cambiare e la sua permanenza a Torino potrebbe diventare realtà.

Si aspetta anche Miretti

La Juventus, in questa estate, sta valutando i tanti giovani che ha in rosa. In questo momento i più attenzionati sono Nicolò Rovella e Nicolò Fagioli. Il primo avrebbe fatto breccia nelle idee di Allegri, mentre per il secondo il futuro resta ancora da definire. Fagioli e in trattativa con la Juventus per il rinnovo di contratto.

Il ragazzo vorrebbe restare a Torino ma con la certezza di poter avere più spazio. La prossima settimana, inoltre, è atteso anche il ritorno di Fabio Miretti. Il giocatore classe 2003, nel finale della scorsa stagione, ha trovato molto spazio ma resta ancora da capire se verrà ceduto in prestito oppure no. Miretti ha già finito le vacanze e sta aspettando il rientro della squadra dagli Stati Uniti. Inoltre, il ragazzo classe 2003 ha già ripreso ad allenarsi proprio per essere al top per il suo rientro alla Continassa. In ogni caso, la sensazione è che tra Fabio Miretti, Nicolò Rovella e Nicolò Fagioli ne resterà solo uno nella rosa della Juventus anche se i tempi di recupero di Paul Pogba potrebbero modificare le strategie di mercato juventine.