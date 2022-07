La Juventus ha acquistato tre giocatori in questo Calciomercato estivo. Manca ancora più di un mese alla fine del mercato, ma è certo come gli arrivi nella società bianconera di Angel Di Maria, Paul Pogba e Bremer abbiano dato nuova forza ai bianconeri, pronti a ritornare a lottare per vincere le competizioni. A parlare dei tre nuovi rinforzi della Juventus è stato Szczesny. Il portiere ha sottolineato come, se una società acquista giocatori come l'argentino e il francese, è normale che sia debba lottare per vincere le competizioni. Il portiere della squadra bianconera ha parlato della fiducia di Allegri nei suoi riguardi, soprattutto nella scorsa stagione quando il giocatore era partito nella maniera non ideale.

Si ricordano gli errori contro l'Udinese, nella prima giornata di campionato, ma anche quello contro il Napoli, che ha contribuito alla sconfitta dei bianconeri. Il portiere ha parlato anche di Bremer, difensore arrivato dal Torino per circa 49 milioni di euro dopo la cessione di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco. Il brasiliano, come raccontato da Szczesny, non è il tradizionale brasiliano che canta, è uno molto tranquillo. Ha poi aggiunto che è un giocatore importante che ha una forza e una potenza evidenti.

'Quando arrivano due come Pogba e Di Maria, fa bene anche alla fiducia della squadra, perché campioni come loro due, ma vale anche per Bremer, non arrivano qua per rifare un quarto posto.

Arrivano per vincere trofei'. Queste le dichiarazioni di Szczesny che, in un'intervista, ha sottolineato che giocatori come il francese e l'argentino incrementano fiducia e qualità della rosa bianconera e per questo non basta un quarto posto. Il portiere della Juventus ha parlato anche di Bremer rimarcando: 'Fisicamente è impressionante, un animale, una bestia!

Poi è un ragazzo molto tranquillo: sembra poco brasiliano. La fisicità, la potenza che ha. Davvero impressionante'. Parole importanti che confermano come Bremer abbia sorpreso la rosa bianconera anche nella struttura fisica, oltre che nella bravura difensiva. Dopo aver disputato un buon match contro il Chivas Guadalajara, è riuscito a dimostrare tutta la sua abilità anche contro il Barcellona, difendendo molto bene su Robert Lewandowski.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per altri rinforzi che si potrebbero aggiungere a quelli prima menzionati. Potrebbero arrivare un difensore centrale, due centrocampisti e due rinforzi per il settore avanzato. Piace Nicolò Zaniolo della Roma, mentre come vice Vlahovic si valuta Alvaro Morata dell'Atletico Madrid, che potrebbe arrivare in prestito con riscatto a circa 20 milioni di euro.