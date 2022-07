Inter e Juventus sarebbero al lavoro per potenziare le rispettive rose. I nerazzurri sarebbero interessati al giovane Viti dell'Empoli e potrebbero cedere Agoume alla Cremonese, che ha da poco prelevato Ionut Radu. I bianconeri, invece, potrebbero scambiare Kean con Kimpembe e puntare tutto su Singo del Torino per la corsia destra. La cessione di Joaquin Correa potrebbe invece liberare il posto in attacco per Paulo Dybala.

Possibile affare tra Inter e Leicester

L'Inter sarebbe in trattativa con il Leicester per assicurarsi le prestazioni di Soyuncu del Leicester.

Il club inglese lo valuterebbe circa 30 milioni di euro nonostante abbia il contratto in scadenza nel 2023. I nerazzurri, in vista del possibile addio di Milan Skriniar, potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Joaquin Correa che avrebbe la stessa valutazione e che libererebbe il posto in attacco per puntare tutto su Paulo Dybala.

Agoume verso la Cremonese, idea Viti

L'Inter potrebbe dunque decidere di cedere in prestito Lucien Agoume alla Cremonese che ha da poco ingaggiato anche Ionut Radu. Il centrocampista non avrebbe offerte e potrebbe dunque trasferirsi per l'ennesimo anno in un club che gli possa garantire di giocare con maggior frequenza. I nerazzurri sarebbero poi in contatto con l'Empoli per assicurarsi in futuro il cartellino del giovane Viti.

Il difensore avrebbe una valutazione di circa 15 milioni di euro e le due società potrebbero trovare un accordo per il prossimo anno.

La Juventus penserebbe a Singo e allo scambio con il Psg

La Juventus sarebbe in trattativa con il Bayern Monaco per cedere le prestazioni di De Ligt. Il suo erede a Torino potrebbe essere Kimpembe del Paris Saint Germain.

I bianconeri ed i transalpini sarebbero disposti a mettere a segno uno scambio alla pari con Moise Kean. L'attaccante, però, dovrebbe prima essere riscattato dagli Agnelli, che lo hanno prelevato in prestito dall'Everton durante la scorsa estate. Entrambi i calciatori avrebbero una valutazione di circa 30 milioni di euro e Kimpembe sarebbe in uscita se dovesse atterare a Parigi Milan Skriniar

Massimiliano Allegri potrebbe accogliere in rosa Wilfried Singo, ritenuto un profilo ideale per il suo 4-3-3.

Il calciatore del Torino potrebbe essere il nuovo calciatore al quale affidare le chiavi della corsia destra. La valutazione sarebbe molto accessibile per la Juventus che, se dovesse cedere de Ligt, avrebbe un tesoretto da poter investire per la linea difensiva. La valutazione del club presieduto da Urbano Cairo per l'esterno sarebbe di circa 15 milioni di euro, cifra che verrebbe accettata dalla dirigenza bianconera.