La Juventus ha definito i primi due acquisti del Calciomercato estivo. Parliamo di Angel Di Maria e Paul Pogba, rinforzi che potrebbero anticipare un mercato che potrebbe proseguire in maniera importante a luglio ed ad agosto. A tal riguardo si parla non solo dell'arrivo di Niccolò Zaniolo ma anche di due difensori centrali, considerando la partenza di de Ligt. A tal riguardo il giocatore è vicino alla cessione. Fino a qualche settimana fa si parlava di una cessione al Chelsea, alla fine però dovrebbe trasferirsi al Bayern Monaco. Arrivano conferme dai giornali sportivi italiani che la società bavarese sarebbe pronta a garantire una somma importante di circa 100 milioni di euro fra soldi e contropartita tecnica.

A confermare questa notizia di mercato Luca Momblano, che però non ha rivelato il nome che potrebbe essere offerto alla Juventus per il trasferimento di Matthijs de Ligt al Bayern Monaco. Si è parlato del possibile inserimento di Pavard, che però non sarebbe gradito alla società bianconera. Altro nome che potrebbe offrire la società tedesca è il centrocampista Gnabry, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che sarebbe valutato circa 40 milioni di euro. In tal caso l'offerta potrebbe essere di circa 60 milioni di euro in soldi più il cartellino del tedesco.

Il giocatore de Ligt potrebbe trasferirsi al Bayern Monaco

'De Ligt sarà un giocatore del Bayern Monaco. Il Chelsea è tagliato fuori, nonostante l’intervento disperato di Tuchel.

Non si conoscono le cifre dell’affare ma sarà inserita una contropartita tecnica'. Queste le dichiarazioni di Luca Momblano in riferimento al possibile trasferimento di de Ligt al Bayer Monaco. La società bavarese è in vantaggio sul Chelsea, nonostante il tecnico degli inglesi abbia provato a trattare il suo approdo a Londra.

Secondo il giornalista sportivo potrebbe essere inserita una contropartita tecnica oltre a soldi. Difficile Pavard, che non piace alla Juve, si parla di Gnabry, anche se la Juventus ha abbondanza nel settore avanzato soprattutto se dovesse essere confermato anche Cuadrado. A proposito del colombiano, si era parlato di un suo possibile inserimento come contropartita tecnica per l'acquisto di Zaniolo.

La Roma però preferirebbe solamente un'offerta in soldi di circa 50-60 milioni di euro, con pagamento in diverse stagioni fra prestito e riscatto del cartellino.

Il mercato della Juventus

La Juventus con la partenza di de Ligt potrebbe acquistare due difensori centrali. Il preferito sarebbe Kalidou Koulibaly, valutato circa 30 milioni di euro dal Napoli. Per quanto riguarda invece il centrocampo, potrebbe arrivare un altro rinforzo. Piace Leandro Paredes, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023 e valutato circa 20 milioni di euro.