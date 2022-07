In questi giorni, la Juventus sta ricevendo diverse manifestazioni di interesse per Matthijs De Ligt. Ma per ora nessuna squadra ha offerto ai bianconeri una cifra che possa avvicinarsi ai 120 milioni di euro della clausola rescissoria del giocatore olandese. La Juventus è stata contattata da Chelsea e Bayern Monaco: i blues hanno provato ad inserire contropartite tecniche, mentre i tedeschi hanno offerto appena 60 milioni. Queste offerte non sarebbero soddisfacenti per i bianconeri, ma la sensazione è che le trattative andranno avanti.

Intanto il giornalista Luca Momblano, nel corso di una diretta su Juventibus, ha affermato che la Juventus potrebbe anche decidere di togliere l'olandese dal mercato: "Non mi stupirei se la Juve decidesse di togliere de Ligt dal mercato nel caso in cui non dovesse essere soddisfatta economicamente".

La Juventus vuole solo cash per cedere De Ligt

La Juventus è anche disposta a cedere Matthijs De Ligt, ma alle condizioni imposte dai bianconeri. La dirigenza juventina vuole monetizzare al massimo per poter poi reinvestire la cifra guadagnata sul mercato. Dunque, non vorrebbe scendere molto dai 120 milioni della clausola rescissoria presente nel contratto di De Ligt.

La Juventus, nei mesi scorsi, aveva anche proposto il rinnovo all'olandese, ma la richiesta dell'entourage del giocatore sarebbe stata proprio quella di abbassare la cifra della clausola rescissoria. Le trattative per il prolungamento si sarebbero interrotte, quindi adesso anche la Juve potrebbe essere interessata a cedere De Ligt che va in scadenza nel 2024.

A due anni dalla scadenza i bianconeri vogliono quindi provare a ottenere il massimo e perciò vogliono far valere l'attuale clausola rescissoria.

Le voci sulla possibile partenza del difensore classe '99 sono aumentate nelle scorse settimane, dopo che aveva dichiarato: "Al momento sono in corso le trattative e quando sarà il momento deciderò se prolungare o se voglio guardare oltre.

Guardo sempre a ciò che è meglio per me in termini di progetto sportivo. Due quarti posti consecutivi non bastano, dovremo fare passi in avanti in questa direzione".

Nelle ultime ore, alla corsa per De Ligt si sarebbe aggiunto anche il Bayern Monaco che sta quindi "sfidando" il Chelsea per il difensore olandese. Adesso spetta alla Juventus decidere chi farà l'offerta migliore, ma i bianconeri vogliono essere accontentati a livello economico altrimenti non se ne farà nulla.