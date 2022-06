Juventus molto attiva sul fronte mercato per rinforzare la rosa da mettere a disposizione dell'allenatore Massimiliano Allegri. Sembra ormai vicino il sì di Angel Di Maria, il quale nei prossimi giorni potrebbe firmare per la squadra bianconera.

In uscita, invece, sembra che Chelsea e Manchester City siano pronte a sfidarsi per De Ligt. La Juventus, però, attende offerte vicine alla clausola rescissoria da 120 milioni di euro.

Di Maria avrebbe accettato la proposta della Juventus

La Juventus, in attesa dell'ufficializzazione dell'ingaggio di Paul Pogba a parametro zero, sarebbe vicina anche ad Angel Di Maria.

L'esterno offensivo argentino dovrebbe firmare per una sola stagione (forse con opzione per un secondo anno) per una presunta cifra di 6 milioni più bonus.

L'intenzione del calciatore argentino sarebbe quella di giocare per un altro anno in Europa, per poi tornare in patria dove indosserebbe la maglia del Rosario Central.

Dunque, sembra che Allegri sia ad un passo dall'avere in organico un giocatore come Di Maria che andrebbe a migliorare il tasso tecnico della squadra. Gli assist di El Fideo sarebbero molto utili per Vlahovic.

Su De Ligt ci sarebbe l'interesse di Chelsea e Manchester City

Non solo Di Maria e Pogba; il mercato in entrata della Juventus dovrebbe avere altri colpi in canna. I dirigenti bianconeri starebbero cercando di definire la trattativa per portare a Torino l'esterno del Genoa Cambiaso, seguito anche da Inter e Fiorentina.

Il terzino ligure però avrebbe già dato la sua preferenza alla Vecchia Signora. Il prezzo del cartellino sarebbe di circa 10 milioni di euro, mentre la contropartita tecnica da girare al Genoa dovrebbe essere il difensore Dragusin.

Restando sulla difesa, molto dipenderà dal futuro di De Ligt. Il difensore olandese piace molto a Chelsea e Manchester City.

I Blues, in particolare, avrebbero proposto 40 milioni più il cartellino di Timo Werner, ma la Juventus avrebbe detto di no. La società torinese, infatti, sarebbe pronta a sedersi al tavolo delle trattative se dovessero giungere offerte almeno vicine alla clausola rescissoria da 120 milioni.

Nel frattempo si starebbe già lavorando agli eventuali sostituti dell'ex Ajax.

Il primo nome sul taccuino di Cherubini sarebbe quello di Koulibaly, valutato dal Napoli 40 milioni di euro circa. Un altro candidato potrebbe essere Bremer che non ha ancora chiuso l'accordo con l'Inter.

Come potrebbe giocare la Juventus nella prossima stagione

Tenendo conto delle indiscrezioni di mercato e dei probabili acquisti, vediamo come potrebbe giocare la Juventus nella stagione 2022/2023

Ipotetica formazione Juventus: Szczesny; Cuadrado, De Ligt, Bonucci, Emerson Palmieri; Locatelli, Pogba, Jorginho; Chiesa, Vlahovic, Di Maria.

Emerson Palmieri sarebbe uno degli obiettivi principali per la fascia sinistra. Locatelli dovrebbe essere affiancato da Pogba e poi potrebbe arrivare uno tra Paredes e Jorginho, anche se ad oggi per entrambi non ci sarebbero ancora delle trattative avviate.

Il tridente offensivo, invece, dovrebbe essere composto da Vlahovic, Chiesa e Di Maria.