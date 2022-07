La notizia principale di questo inizio di Calciomercato estivo è sicuramente la decisione di Cristiano Ronaldo di lasciare il Manchester United. Il portoghese non si è presentato alla preparazione estiva della società inglese e il suo addio pare oramai la possibilità più concreta. Si parla, ad esempio, di un suo possibile trasferimento al Chelsea. A volerlo, la nuova proprietà inglese che, oltre a Sterling e de Ligt, potrebbe regalare un altro grande rinforzo per il calciomercato estivo. Le ultime notizie di mercato che arrivano dai giornali sportivi inglesi riportano anche come il portoghese possa ritornare nel campionato italiano.

Non sarà la Roma la nuova società di Cristiano Ronaldo, semplicemente perché la squadra di Mourinho non giocherà la Champions League ma l'Europa League. Sembrerebbe difficile anche il suo possibile ritorno alla Juventus, non solo per motivi economici ma anche tecnici. Con gli acquisti di Dusan Vlahovic e Angel Di Maria, oltre a quello possibile di Nicolò Zaniolo, la Juventus avrebbe già il settore avanzato definito per la stagione 2022-2023. A questi bisogna aggiungere Federico Chiesa e Matias Soulé. Come vice Vlahovic potrebbe arrivare Morata, che ha un costo evidentemente più sostenibile rispetto a Cristiano Ronaldo. Secondo The Athletic, sarebbe il Napoli la società interessata al portoghese.

Possibile trasferimento nel campionato italiano per Cristiano Ronaldo

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Cristiano Ronaldo lascerà il Manchester United durante il calciomercato estivo. Il portoghese non si è presentato per l'inizio della preparazione con la società inglese, nonostante un contratto fino a giugno 2023.

Cristiano Ronaldo vorrebbe giocare la Champions League e potrebbe accettare un'offerta del Chelsea. La stampa inglese parla anche di un suo possibile ritorno nel campionato italiano. Ci sarebbe il Napoli sul giocatore. Come è noto, il rapporto professionale fra il presidente della società campana e l'agente sportivo del portoghese, Jorge Mendes, è ideale e potrebbe agevolare un eventuale trasferimento del giocatore al Napoli.

Un'indiscrezione di mercato che però non trova conferme fra i giornali sportivi italiani, anche perché Cristiano Ronaldo guadagna circa 20 milioni di euro a stagione.

La stagione di Cristiano Ronaldo al Manchester United

La stagione 2021-2022 di Cristiano Ronaldo è stata importante, nonostante il Manchester United abbia deluso le aspettative, soprattutto nel campionato inglese. Pesa evidentemente la mancata qualificazione alla Champions League. Il portoghese ha disputato 30 match nel campionato inglese segnando 18 gol e fornendo 3 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match di Fa Cup e 7 match con 6 gol in Champions League, oltre ad 1 match giocato con la Juventus prima del trasferimento nella società inglese.