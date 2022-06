La Juventus e Angel Di Maria si stanno cercando da tempo, ma le parti ancora non avrebbero trovato un accordo definitivo. Si è passati dall'ottimismo iniziale al pessimismo negli ultimi giorni, ma in realtà la trattativa sarebbe tutt'altro che chiusa. Il nodo tra le parti sarebbe sempre lo stesso, ovvero la durata del contratto. In attesa di sapere come evolverà definitivamente la trattativa, nel frattempo, Angel Di Maria, stando a quanto afferma Tuttosport, avrebbe parlato con Paulo Dybala per chiedergli informazioni sulla Juventus. Il Fideo avrebbe posto tre domande molto precise alla Joya.

Di Maria avrebbe voluto sapere com'è Torino, come sia l'ambiente bianconero e quale sia il metodo di lavoro.

La Juventus cerca sempre Di Maria

La Juventus, in questa sessione di mercato, sarebbe alla ricerca di esterni d'attacco da inserire in rosa. Uno dei nomi che stanno valutando i dirigenti bianconeri è quello di Angel Di Maria. Questa idea di mercato è nata già a metà maggio, ma ancora non si è concretizzata. Infatti, il giocatore vorrebbe un solo anno di contratto per poi poter tornare in Argentina. Mentre la Juventus gli offrirebbe un biennale per poter usufruire del decreto crescita. Questo è l'ostacolo più grande da superare e la trattativa, al momento, sarebbe in standby. Di Maria, però, avrebbe già preso informazioni sulla Juventus e in particolare su Torino.

L'argentino, qualche giorno fa nel ritiro della nazionale, avrebbe avuto modo di parlare con Paulo Dybala e l'argomento sarebbe stato proprio il club bianconero. Di Maria avrebbe posto diverse domande a Dybala per sapere come si sta a Torino e soprattutto com'è l'ambiente intorno alla squadra. El Fideo avrebbe voluto avere dalla Joya anche delle informazioni sui metodi di lavoro che vengono adottati alla Juventus.

Le richieste di Di Maria

La Juventus, in queste settimane, sta cercando la giusta soluzione per arrivare ad Angel Di Maria. Le richieste del giocatore, però, sarebbero molto rigide a cominciare dalla durata del contratto. Di Maria vorrebbe un solo anno a 9 milioni di euro. La Juventus, invece, vorrebbe un contratto più lungo per questioni fiscali.

Infatti, con un biennale il club bianconero potrebbe usufruire del decreto crescita. Per questo motivo, la dirigenza starebbe al lavoro per trovare la giusta soluzione. In particolare la Juventus starebbe pensando di concedere una via d'uscita al giocatore dopo un anno e mezzo circa. Infatti, questo consentirebbe al club di poter usufruire del decreto crescita e lo stesso Di Maria potrebbe tornare in anticipo in Argentina. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione.