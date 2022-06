Roma e Milan potrebbero ritrovarsi coinvolte nella prossima finestra di Calciomercato, in un "incastro" che potrebbe vedere Nicolò Zaniolo in orbita rossonera e invece Paulo Dybala verso la compagine giallorossa guidata da José Mourinho.

Lukaku si avvicina all'Inter, potrebbe far saltare l'affare Dybala per i nerazzurri

Il mercato di Roma e Milan potrebbe entrare in contatto, con Dybala e Zaniolo protagonisti della scena. Già, perché l'argentino, promesso sposo all'Inter, alla fine potrebbe anche non andare alla compagine guidata da Simone Inzaghi, in quanto Lukaku si starebbe avvicinando sempre di più a un ritorno in nerazzurro.

Per la "Joya" dunque, gli spazi si ridurrebbero, soprattutto se si prende in considerazione che il modulo impiegato dal tecnico piacentino, prevede l'utilizzo di due soli attaccanti titolari (e uno è Lautaro Martinez). Inoltre le richieste economiche del numero 10 sudamericano sarebbero superiori rispetto all'offerta confezionata da Marotta, che avrebbe proposto a Dybala un ingaggio da 5,5 milioni di euro annui.

Di conseguenza, l'argentino potrebbe presto dover aprire i tavoli di contrattazione con una nuova squadra. Viste le sue recenti dichiarazioni, nelle quale affermava di voler rimanere in Italia, i club potenzialmente interessati rimarrebbero due: la Roma di Mourinho ed il Milan di Pioli.

Roma: se Zaniolo va al Milan, Dybala potrebbe sostituirlo

Il secondo protagonista dell'intreccio di mercato succitato è per l'appunto Nicolò Zaniolo. L'esterno offensivo sarebbe osservato da Milan e Juventus. Per il classe '99 il presidente della formazione capitolina Dan Friedkin chiederebbe non meno di 60 milioni di euro, mentre i dirigenti del Diavolo vorrebbero spendere 35 milioni.

Qualora, le due società riuscissero a trovare un accordo, con magari l'inserimento da parte del Milan di un calciatore come contropartita tecnica, alla Roma si libererebbe uno slot per l'attacco. In questo caso, Thiago Pinto potrebbe lanciare di conseguenza un assalto per Paulo Dybala. Il giocatore argentino d'altronde, non sarebbe ignaro alle lusinghe dei giallorossi e lo stesso Francesco Totti, in una recente intervista rilasciata a Sky Sport, aveva detto a riguardo: "Non dipende solo da Dybala, fosse solo per lui ci sarebbero buone speranze".

In alternativa i giallorossi, qualora cedessero Zaniolo, osserverebbero anche i profili di Domenico Berardi del Sassuolo e di Gonzalo Guedes del Valencia.