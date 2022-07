La Juventus in questi giorni ha ufficializzato due importanti acquisti a parametro zero. Parliamo di Angel Di Maria e Paul Pogba, andati in scadenza di contratto a giugno rispettivamente con il Paris Saint Germain e con il Manchester United. Due giocatori che portano esperienza e qualità e graditi in particolar modo da Massimiliano Allegri, che si sarebbe attivato in prima persona per agevolare il loro approdo a Torino. Nella giornata di lunedì 11 luglio è stato presentato alla stampa Angel Di Maria. L'argentino ha risposto a diverse domande, ribadendo la sua voglia di vincere competizioni importanti con la Juventus.

In merito alla sua posizione in campo, ha dichiarato che sarà sempre la stessa, ovvero da punta di fascia, ideale per servire assist decisivi ai suoi compagni. Di Maria ha risposto anche alla domanda sul perché ha scelto di trasferirsi alla Juventus. A tal riguardo ha dichiarato: 'Ad una squadra importante come la Juve che mi aspetta 40 giorni insistendo molto, è impossibile dire di no. Avevo davvero tanta voglia di venire'. Ha spiegato che il motivo del ritardo nella risposta alla società bianconera era dovuto al fatto che voleva decidere con calma anche per rispetto della sua famiglia. Interessante anche la domanda sul contratto sottoscritto fino a giugno 2023, non scartando la possibilità che la sua esperienza professionale in bianconero prosegua anche per la stagione 2023-2024.

Di Maria ha parlato del suo futuro professionale alla Juventus

'Secondo anno a Torino? In realtà non si sa mai, nel calcio tutto cambia velocemente'. Queste le dichiarazioni di Angel Di Maria in merito alla possibile di una conferma nella società bianconera anche nella stagione 2023-2024. L'argentino ha sottolineato che dal suo arrivo a Torino è sempre stato trattato molto bene da tutti e questo può influire per una sua eventuale altra stagione alla Juventus.

Ha poi aggiunto che in questo momento pensa a questa annata calcistica e poi si vedrà sul futuro. Parole importanti quelle di Angel Di Maria che, durante gli allenamenti, ha già messo in evidenza la sua qualità servendo un grande assist ad un suo compagno. Reduce da una stagione non ideale al Paris Saint Germain, l'argentino è pronto a dare un contributo importante alla Juventus, che vuole ritornare a vincere competizioni dopo la deludente stagione 2021-2022.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare ulteriormente la rosa. Potrebbe arrivare un giocatore a centrocampo, per il quale piacciono Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Fabian Ruiz del Napoli. Si valuta anche l'acquisto di un vice Vlahovic, che possa sostituirlo ma anche supportarlo in diversi match della stagione.