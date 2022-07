La Juventus in questi giorni sta lavorando ad un'altra importante trattativa di mercato. Ci riferiamo alla cessione di Matthijs de Ligt, di recente c'è stato un incontro fra il direttore sportivo della società tedesca Salihamdzic e la Juventus a Torino. A giorni potrebbe arrivare l'offerta ufficiale per il difensore, che dovrà essere di almeno 90 milioni di euro. Somma che potrebbe essere utilizzata per l'acquisto non solo di due difensori centrali ma anche di un rinforzo per il settore avanzato. Ci riferiamo a Niccolò Zaniolo, il giocatore della Roma avrebbe raggiunto l'intesa economica con la società bianconera sulla base di un ingaggio da circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2027.

A confermare il possibile trasferimento del giocatore alla Juventus è stato Ezio Greggio, che ha dichiarato che una sua fonte certa gli ha confermato l'arrivo di Zaniolo a Torino.

La Juventus dopo gli acquisti di Angel Di Maria e Paul Pogba è pronta ad ufficializzare un altro rinforzo interessante. Parliamo di Andrea Cambiaso, terzino ex Genoa. L'arrivo del giovane era previsto da tempo ma tutto dipendeva da Radu Dragusin, il difensore ha accettato il trasferimento nella società ligure nelle ultime ore ed è stato definito quindi l'arrivo di Cambiaso a Torino. Da valutare se il giovane rimarrà in bianconero o se verrà ceduto in una società di Serie A per dargli la possibilità di raccogliere minutaggio e di giocare titolare.

Ezio Greggio ha dichiarato che Niccolò Zaniolo giocherà per la Juventus nella stagione 2022-2023

"Juventiniiiiii… una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie: Zaniolo in questo campionato giocherà per la Juve…. fonte certa". Questo il post di Ezio Greggio su Twitter. Secondo il noto conduttore televisivo il centrocampista giocherà nella Juventus nella stagione 2022-2023.

Non è la prima volta che Greggio fa anticipazioni di mercato della Juventus. Anche a dicembre confermò l'arrivo di Dusan Vlahovic, trasferimento poi concretizzatosi nel mese di gennaio. D'altronde le dichiarazioni di Greggio sono confermate anche dalle recenti indiscrezioni che sottolineando come ci sia una trattativa di mercato fra Roma e Juventus.

Attualmente ci sarebbe distanza fra richiesta e offerta ma volontà del giocatore sembra essere quella di trasferirsi a Torino. Lo dimostrerebbe anche l'intesa contrattuale che avrebbe raggiunto con la Juventus sulla base di un ingaggio da circa 4 milioni di euro netti a stagione più bonus fino a giugno 2027.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per definire il mercato da portare avanti a centrocampo. Piacciono Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Fabian Ruiz del Napoli. Arriverà anche un giocatore per il settore avanzato, un vice Vlahovic che possa anche giocare insieme all'attuale titolare della squadra bianconera.