La Juventus è al lavoro per definire il mercato da portare avanti durante il Calciomercato estivo. Si attendono già i primi annunci in questo inizio luglio, la società bianconera dovrebbe ufficializzare a breve gli ingaggi di Paul Pogba e Angel Di Maria. Per il francese si parla di ingaggio da circa 10 milioni di euro a stagione compresi i bonus fino a giugno 2026, l'argentino dovrebbe andare a guadagnare circa 5 milioni di euro a stagione più bonus fino a giugno 2023 con opzione per la stagione successiva. Si lavora però anche ad altri rinforzi, dai difensori ai centrocampisti fino ad arrivare almeno due o tre acquisti per il settore avanzato.

Fra le principali esigenze ci sarebbe anche l'acquisto di un vice Vlahovic, un giocatore che possa sostituirlo in diversi match ma che possa giocarci anche insieme. Nella prima parte di stagione i match saranno molti e ci sarà bisogno di alternative di qualità. Fra i giocatori che più piacciono alla società bianconera c'è sicuramente Edin Dzeko, che era stato vicino alla Juventus già due stagioni fa e nella scorsa. Attualmente non sarebbe considerato utile dall'Inter, anche perché ha recentemente acquistato Romelu Lukaku ed ha molta abbondanza nel settore avanzato. La Juventus avrebbe gradito anche lo scambio di mercato fra Edin Dzeko e Juan Cuadrado ma secondo le ultime notizie di mercato Giuseppe Marotta non lo avrebbe accettato perché ha abbondanza sulla fascia destra difensivo.

Denzel Dumfries, Bellanova (appena acquistato dal Cagliari) oltre a Darmian (che può giocare su entrambe le fasce del centrocampo a cinque) danno garanzie numeriche e tecniche.

Fra Dumfries, Bellanova e Darmian Inzaghi ha abbondanza sulla fascia, a meno che l'olandese dovesse partire. Si è parlato infatti di una possibile cessione al Chelsea per l'olandese, trattativa di mercato che però non si sarebbe concretizzata. L'Inter preferirebbe cedere Skriniar, che garantirebbe circa 80 milioni di euro e magari cercare di alleggerire il settore avanzato.

Se dovesse partire uno fra Sanchez e Correa potrebbe arrivare Dybala. L'argentino è andato in scadenza di contratto, in queste ore si è parlato anche di un possibile interesse del Monza per l'ex Juventus.

La Juventus è al lavoro anche per gli acquisti in difesa e a centrocampo. Oltre a Kalidou Koulibaly piace anche Benoit Badiashile, difensore del Monaco valutato circa 40 milioni di euro dalla società francese. Per il centrocampo invece piace Leandro Paredes, in scadenza di contratto a giugno 2023 e che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.