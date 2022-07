La Juventus da diverse settimane sarebbe sulle tracce di Nicolò Zaniolo. I bianconeri vorrebbero arrivare al giocatore classe '99 per rinforzare l'attacco. Ci sarebbero già stati degli incontri con l'agente del trequartista toscano per cercare di capire quale potrebbe essere l'offerta giusta per convincere la Roma a privarsene.

Il club giallorosso vorrebbe una cifra compresa tra i 50 e 60 milioni, e soprattutto non vorrebbe contropartite tecniche.

In queste ultime ore Ezio Greggio, storico tifoso della Juventus, tramite Twitter ha affermato che secondo lui Nicolò Zaniolo vestirà la maglia della Juventus: "Juventiniiiiii… una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie.

Zaniolo in questo campionato giocherà per la Juve… (fonte certa)", ha scritto l'attore piemontese.

Juventiniiiiii… una notizia veloce veloce da leccarsi le orecchie: " Zaniolo in questo campionato giocherà per la Juve"… ( fonte certa ) — Ezio Greggio (@EzioGreggio) July 12, 2022

La Juventus vuole Zaniolo

Ezio Greggio ha dunque lanciato un'importante indiscrezione di mercato, spiegando di aver appreso da "fonte certa" che Nicolò Zaniolo giocherà nella Juventus. A questo punto non resta che attendere gli sviluppi dei contatti in corso tra bianconeri e giallorossi per capire se andrà realmente così.

L'interesse della Juventus per Zaniolo non è un mistero. Infatti Federico Cherubini avrebbe già parlato con il procuratore del fantasista 23enne nella speranza di poter trovare un'intesa con la Roma che in questa fase non sarebbe stata ancora raggiunta.

La società torinese vorrebbe percorrere la strada della formula di un prestito con obbligo di riscatto. In ogni caso, la sensazione è che i bianconeri tenteranno un assalto a Zaniolo. Inoltre, non è da escludere che, con l'eventuale cessione di De Ligt, il club di Agnelli abbia una maggiore disponibilità economica che potrebbe risultare decisiva per dare una svolta alla trattativa con la Roma.

Intanto la Juventus lavora alla Continassa

Mentre la società lavora sul mercato, la Juventus si allena sul campo alla Continassa. Da domenica 10 luglio la squadra è in ritiro. I giocatori arrivano al mattino al JTC e poi possono scegliere se andar via la sera o trascorrere la notte al JHotel.

Ogni giorno la Juventus svolge doppie sedute di allenamento, a meno di cambi di programma stabiliti eventualmente da Massimiliano Allegri.

Sicuramente in questi primi giorni la squadra lavorerà sia al mattino che al pomeriggio perché bisogna fare una preparazione importante in vista dell'inizio della stagione.

Il 20 luglio la formazione bianconera partirà per gli Stati Uniti. Durante la tournée, ovviamente, il programma di lavoro sarà diverso, anche perché la squadra si dovrà spostare nelle città dove si giocheranno le amichevoli. Di conseguenza, tra viaggi e partite, non ci sarà molto tempo per allenarsi.

Ad ogni modo, la tournée statunitense servirà ad Allegri per concentrarsi soprattutto sulla tattica.