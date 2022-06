La Juventus, dopo aver cambiato la proposta, rimane in attesa della risposta definitiva di Angel Di Maria, considerato ancora la priorità sulla fascia destra. Cresce la fiducia della Vecchia Signora sull'argentino. Nel frattempo i bianconeri non mollano la pista che porta a Nicolò Zaniolo, i bianconeri avrebbero in mente una nuova idea per convincere la Roma.

Juventus, la priorità è Di Maria

Sono giornate frenetiche per il mercato della Juventus queste, con un week end che sarà decisivo sul fronte Di Maria. La Juventus sta da giorni attendendo la risposta dell'argentino, che dovrebbe arrivare entro il prossimo lunedì.

Nei giorni scorsi si era creato un alone di pessimismo intorno alla trattativa, soprattutto alla luce dell'inserimento del Barcellona, ma tuttavia dopo gli ultimi contatti proficui con l'entourage del Fideo sembrerebbe essersi riaperto più che uno spiraglio di speranza per la Juventus. La Juventus ha pareggiato l'offerta del Barcellona, che al momento però non ha la potenza economica necessaria per presentare la proposta. Dopo il riavvicinamento registrato nelle ultime ore, la fumata bianca in casa bianconera potrebbe arrivare al massimo a inizio settimana prossima.

Juventus: è vicino l'accordo con Di Maria

La Juventus sembrerebbe aver quasi convinto Angel Di Maria, l'ultimo rilancio dei bianconeri a 7 milioni netti per una stagione più un'opzione di rinnovo per il secondo anno potrebbe essere stato quello decisivo ai fini del buon esito della trattativa.

C'è ancora attesa per la risposta del giocatore, ma le condizioni, che accontenterebbero il suo entourage, sono quelle giuste per una chiusura. Prima di tornare in Argentina e chiudere la carriera con il Rosario Central, il desiderio di Di Maria è quello di giocare un'ultima Champions League da protagonista con un top club europeo, e magari anche vincerla, tutte opportunità che la Juventus potrebbe offrirgli.

Dopo gli addii di Chiellini e Dybala il tecnico bianconero Allegri ha dato il via libera all'approdo a Torino di uomini navigati come Di Maria per dare esperienza e sicurezza a un gruppo tutto sommato giovane.

Juventus, nuova idea per Zaniolo

Il nome di Nicolò Zaniolo non si è mai spento del tutto, ed ora è tornato a circolare prepotentemente in orbita Juventus, tuttavia riuscire a convincere la Roma a far partire il suo gioiello classe 99' sarà molto difficile.

Per farlo, in caso di risposta negativa da parte di Di Maria la Vecchia Signora ha un nuovo piano. Ci sarebbe la possibilità di inserire il brasiliano Arthur, in uscita dalla Juventus, nella trattativa. Nei mesi scorsi si era parlato anche della possibilità di inserire Weston McKennie come contropartita per Zaniolo, ma ad oggi questa possibilità sembra essere stata definitivamente scartata, Allegri non avrebbe nessuna intenzione di privarsi del centrocampista con più gol nella rosa della Juventus nella scorsa stagione.