La Juventus, secondo le ultime notizie di mercato, sarebbe pronta a ricevere dal Bayern Monaco un'offerta importante per Matthijs de Ligt. La Juventus sembra non voler accettare offerte minori ai 100 milioni di euro e potrebbe anche valutare una conferma del difensore se non dovesse essere arrivare un'offerta adeguata. Attualmente, però, la volontà del giocatore sembra quella di voler andar via e la società bavarese potrebbe venire incontro alle esigenze dei bianconeri. Con la possibile cessione di de Ligt, la Juventus andrebbe a ricavare una somma importante che potrebbe essere utilizzata per rinforzare diversi settori.

A tal riguardo ha parlato Paolo Paganini. Il giornalista sportivo ha ricordato un'intervista che realizzò a Mino Raiola in cui, l'agente sportivo recentemente deceduto, confermò il possibile ritorno di Pogba a Torino ma anche la cessione di de Ligt. Il francese è stato ufficializzato nella giornata del 11 luglio, il difensore, invece, sarebbe vicino alla partenza. Paganini ha parlato anche dei possibili acquisti della Juventus, sottolineando come, con i soldi ricavati dalla partenza di de Ligt, potrebbero arrivare Zaniolo e Koulibaly. Alla società bianconera piace anche Milenkovic, mentre come rinforzo per il centrocampo potrebbe arrivare uno fra Jorginho e Paredes. Come vice Vlahovic si valuta il possibile arrivo di Dzeko.

La Juventus potrebbe acquistare Zaniolo e Koulibaly

'Dopo la cessione di de Ligt partiranno altre trattative di mercato, la prima è quella di Zaniolo, poi ci sarà il discorso Koulibaly, che al momento non vuole andare in bianconero ma che Ramadani sta cercando di convincere'. Queste le dichiarazioni di Paolo Paganini in merito al mercato della Juventus.

Il giornalista sportivo ha aggiunto: 'Attenzione, poi, che la Juve può acquistare Milenkovic e, a centrocampo, uno tra Jorginho e Paredes. Nel settore avanzato piace Dzeko come vice Vlahovic”. Affermazioni che confermano come la società bianconera, grazie alla partenza di de Ligt (che potrebbe garantire circa 100 milioni di euro), potrebbe rinforzarsi in maniera importante.

A centrocampo si valuta uno fra Jorginho e Paredes.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro per il vice Vlahovic e si valuta l'arrivo di Edin Dzeko. Il classe 1986 non è considerato un titolare da Inzaghi dopo l'arrivo di Romelu Lukaku, e per questo una sua partenza è una possibilità concreta. Piace anche Marko Arnautovic del Bologna, valutato circa 15 milioni dalla società emiliana. Difficile invece un ritorno di Alvaro Morata dall'Atletico Madrid, considerando la valutazione di mercato dello spagnolo.