La Juventus nella giornata di domenica 10 luglio ha ritrovato tutta la rosa, che è pronta a iniziare la preparazione estiva. Un organico arricchito dalla qualità di Angel Di Maria e Paul Pogba, recentemente ufficializzati dalla società bianconera. Sono state pagate commissioni per circa 3,8 milioni di euro, una conferma importante dell'ottimo lavoro della società bianconera, in particolar modo di Maurizio Arrivabene e Federico Cherubini. Arriveranno altri rinforzi importanti ma sarà importante anche alleggerire una rosa che ha diversi giocatori non considerati utili al progetto sportivo bianconero.

Fra questi Alex Sandro, Luca Pellegrini, Aaron Ramsey e Arthur Melo. A questi potrebbe aggiungersi anche Matthijs de Ligt, come è noto il Bayern Monaco è atteso a Torino e potrebbe presentare un'offerta ufficiale alla società bianconera per il giocatore.

Il difensore avrebbe già un'intesa contrattuale con la società tedesca. Non dovrebbe partire invece Juan Cuadrado, si era parlato di un suo possibile inserimento nella trattativa di mercato per l'acquisto di Niccolò Zaniolo. La Roma vorrebbe solo soldi per il centrocampista, lo stesso colombiano avrebbe deciso di rimanere a Torino rispettando il contratto in scadenza a giugno 2023.

Cuadrado dovrebbe rimanere alla Juventus fino a giugno 2023

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Juan Cuadrado vorrebbe rimanere in Italia almeno un'altra stagione e solo dal 2023 considerare una nuova esperienza professionale.

Nonostante le indiscrezioni di mercato in merito a una sua possibile cessione, il colombiano vorrebbe rispettare il contratto in scadenza fra un anno. La notizia potrebbe far piacere ad Allegri, anche perché Juan Cuadrado ha sempre dimostrato la sua utilità anche nella stagione 2021-2022. Può giocare terzino destro ma anche punta di fascia nel 4-3-3.

La Juventus avrebbe voluto incontrare il giocatore per provare a definire un prolungamento di contratto fino a giugno 2024 con diminuzione dell'ingaggio attuale da 5 milioni di euro a stagione. Cuadrado invece ha usufruito del rinnovo automatico scattato dopo i 40 match disputati nella stagione 2021-2022 e di conseguenza è pronto a rimanere almeno un'altra stagione.

Felice della sua conferma anche Paul Pogba che appena arrivato a Torino ha realizzato un video proprio con il colombiano, i due sono grandi amici sin dai tempi della prima esperienza professionale del francese alla Juventus.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare ulteriormente il centrocampo dopo l'arrivo di Paul Pogba. A tal riguardo piacciono due giocatori, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023. Parliamo di Fabian Ruiz del Napoli e di Leandro Paredes del Paris Saint Germain.