I destini della Juventus e di Cristiano Ronaldo, in questa estate, potrebbero intrecciarsi. Infatti, CR7 sarebbe in cerca di una nuova squadra e si sarebbe offerto a diversi club. Tra queste ci sarebbe anche la Juventus, ma il club bianconero ha iniziato un nuovo corso e dunque il portoghese sarebbe ancora alla ricerca di una sistemazione. L'ultima idea per lui sarebbe quella di un trasferimento all'Atletico Madrid. Un possibile approdo di CR7 ai colchoneros si andrebbe ad intrecciare con il mercato della Juventus che è alla ricerca di un attaccante e uno degli obiettivi veste proprio la maglia della seconda squadra di Madrid.

Ronaldo potrebbe liberare Morata

La Juventus, in queste settimane, sarebbe al lavoro per mettere a segno altri grandi colpi di mercato. Dopo gli arrivi di Paul Pogba, Angel Di Maria e Gleison Bremer, la dirigenza bianconera vuole arrivare ad altri grandi profili per aumentare ancora la competitività della rosa. Il management juventino, inoltre, segue le direttive di Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, in questi giorni, starebbe spingendo per avere nuovamente a disposizione Alvaro Morata. La Juventus sarebbe in contatto con l'Atletico Madrid per cercare una soluzione. La situazione, però, potrebbe subire una forte accelerata qualora i colchoneros decidessero di prendere in considerazione l'acquisto di Cristiano Ronaldo.

Al momento, il futuro di CR7 resta un'incognita, visto che per ora nessuna squadra sembra davvero interessata a Cristiano Ronaldo.

Problemi familiari per Cristiano Ronaldo

In queste settimane, Cristiano Ronaldo non si è aggregato al Manchester United per la ripresa degli allenamenti. Il giocatore è in Portogallo e si sta allenando da solo.

Ufficialmente, Cristiano Ronaldo non sta prendendo parte agli impegni estivi dello United per problemi familiari. Anche Bruno Fernandes, suo compagno nei Red Devils, ha parlato del futuro di CR7: "Non so cosa Cristiano abbia detto al club, al manager, ma dobbiamo rispettare la sua scelta". Adesso resta da capire cosa vorrà fare il portoghese.

Cristiano Ronaldo vorrebbe giocare la Champions League e per questo starebbe sondando il mercato per trovare una squadra che prenda parte alla massima competizione europea. Lo scorso anno, però, CR7 si è mosso solo negli ultimi giorni di mercato e ha lasciato la Juventus a fine agosto. Chissà che anche questa volta gli ultimi giorni di trattative non possano essere decisivi per il futuro di Ronaldo. In ogni caso, come ha detto Bruno Fernandes, adesso non si conoscono i piani del fenomeno di Madeira: "Ma (il suo futuro) non è una cosa che dipende da me".