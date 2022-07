La Juventus, dopo aver definito l'acquisto di Bremer, cerca anche altri rinforzi. Potrebbe arrivare anche un altro difensore centrale, anche perché oltre a Matthijs de Ligt, in precedenza era partito anche Giorgio Chiellini. L'investimento sul brasiliano è stato importante, circa 47 milioni di euro, per questo la Juve potrebbe creare di acquistare un altro difensore a prezzo più contenuto. Fra i giocatori graditi ci sarebbe Nikola Milenkovic, in scadenza di contratto con la Fiorentina a giugno 2023 e valutato circa 15-20 milioni di euro.

La società bianconera potrebbe rinforzare anche il centrocampo, anche perché Allegri vorrebbe un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nella verticalizzazione verso le punte.

Fra i preferiti ci sarebbe Leandro Paredes, l'argentino è in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023 e ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro. Un investimento che però potrebbe arrivare dopo le cessioni di quei giocatori che non sono considerati utili al progetto sportivo bianconero, come ad esempio Arthur Melo, che piace all'Arsenal, e a Aaron Ramsey, che potrebbe rescindere il contratto in scadenza a giugno 2023.

Il centrocampista Paredes potrebbe trasferirsi alla Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe acquistare Leandro Paredes. Il centrocampista del Paris Saint Germain piace a Massimiliano Allegri, che vorrebbe un giocatore bravo nell'impostazione di gioco e nelle verticalizzazioni verso le punte.

L'argentino è ideale perché conosce già bene il calcio italiano ed è in scadenza di contratto a giugno 2023, quindi può essere acquistato a prezzo vantaggioso.

Con un'offerta da circa 20 milioni di euro potrebbe trasferirsi a Torino. Sarebbe lo stesso giocatore a gradire l'eventuale arrivo alla Juventus, anche perché ritroverebbe anche un suo amico e compagno di nazionale argentino come Angel Di Maria.

Il resto del mercato della Juventus

La Juventus è attesa da un lavoro importante per le cessioni. Una volta definite potrebbe acquistare anche due giocatori per il settore avanzato. Il preferito sarebbe Nicolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024. Il giocatore potrebbe lasciare la società romana dopo l'arrivo di Paulo Dybala.

Per quanto riguarda il ruolo di prima punta, la Juve cerca un'alternativa di qualità a Vlahovic ma anche un giocatore che possa essere schierato sulla fascia. Piace Alvaro Morata, che potrebbe ritornare a Torino in prestito con riscatto in diverse stagioni a circa 20 milioni di euro.