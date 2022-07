La Juventus, nelle ultime ore, si sarebbe fatta avanti con il procuratore di Kalidou Koulibaly.

I bianconeri hanno deciso di rompere gli indugi per Koulibaly, ma stando a quanto afferma il giornalista Claudio Raimondi il giocatore avrebbe rifiutato la Juventus: "Koulibaly ha rifiutato al momento perché si sente legato ai tifosi del Napoli".

Dunque per ora non ci sarebbe un'apertura da parte del difensore a un trasferimento alla Juventus.

La Juventus cerca rinforzi in difesa

La Juventus, nella prima fase di mercato, si è concentrata sulla chiusura dei colpi Di Maria e Pogba.

Adesso, la dirigenza si sta dedicando alla trattativa per Nicolò Zaniolo e alla ricerca di un difensore centrale.

In questo senso, nelle ultime ore, Federico Cherubini si è mosso con grande decisione e ha incontrato Fali Ramadani, l'agente di Kalidou Koulibaly. Ma stando a quanto rivelato dal giornalista Raimondi, il giocatore avrebbe detto un primo no al club bianconero. Adesso resta da capire se Koulibaly cambierà idea, oppure se la Juventus dovrà puntare su un altro obiettivo. In ogni caso la dirigenza bianconera sarebbe disposta a offrire 30 milioni al Napoli per Koulibaly. Lo stesso De Laurentiis non gradirebbe l'idea di cedere il difensore proprio al club bianconero. Dunque, questa si preannuncia una trattativa piuttosto complicata.

Nell'incontro con Ramadani, la Juventus avrebbe fatto un sondaggio per Milenkovic. I bianconeri, in ogni, caso stanno valutando anche altre alternative come Kimpembe, Gabriel e Bremer.

Ore di attesa per Pogba

La Juventus, in queste ore, è concentrata sulle trattative per Koulibaly e Zaniolo, ma in casa bianconera c'è grande attesa per gli arrivi a Torino di Angel Di Maria e Paul Pogba.

L'argentino è atteso all'aeroporto di Caselle già questa sera 7 luglio. Mentre Paul Pogba dovrebbe arrivare a Torino nella giornata di domani 8 luglio. Il francese poi nella giornata di sabato 9 luglio farà le visite mediche. Di Maria, invece, si sottoporrà agli accertamenti di rito nella giornata questo venerdì 8 luglio.

Insomma, saranno giornate molto intense in casa Juventus, anche perché domenica 10 luglio ci sarà il raduno ufficiale.

Intanto, già da alcuni giorni, un nutrito gruppo di giocatori lavora al JTC in attesa del resto del gruppo. I calciatori che stanno svolgendo il pre -aduno, domani 7 luglio saranno nuovamente alla Continassa per svolgere una seduta di allenamento mattutina.