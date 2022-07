Sono tante le indiscrezioni di Calciomercato di queste ultime ore, che vendono in primo piano in particolare diversi difensori del campionato di Serie A.

Koulibaly, il Napoli punta al rinnovo, la Juve rilancia per Zaniolo

Il difensore che sta animando le ultime ore di calciomercato è Kalidou Koulibaly, nel mirino della Juventus per sostituire Matthijs De Ligt. La Vecchia Signora avrebbe proposto un contratto al centrale senegalese da sei milioni di euro per convincerlo a sposare il progetto bianconero.

Il Napoli sarebbe pronto a rispondere, non accettando l'offerta della Juventus da 30 milioni di euro più bonus, anzi il club di Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a rilanciare, offrendo il rinnovo contrattuale al senegalese, legatissimo alla città di Napoli.

Un eventuale prolungamento contrattuale chiuderebbe qualsiasi possibile passaggio a Torino.

Per non restare con il cerino in mano, i bianconeri non vogliono far trovare impreparati e valutano possibili alternative a Koulibaly.

Tra queste c'è Nikola Milenkovic della Fiorentina, seguito anche da Inter e Atletico Madrid. Per il centrale serbo, il club di Rocco Commisso non fa sconti e chiede almeno 20 milioni di euro per intavolare una possibile trattativa. In caso di partenza del suo numero 4, la società viola potrebbe virare su Marcos Senesi del Feyenoord.

Oltre alla vicenda legata al centrale, la Vecchia Signora continua il pressing su Nicolò Zaniolo della Roma. Stando alle ultime indiscrezioni di mercato, i bianconeri avrebbero proposto una nuova offerta al club giallorosso: una parte cash attorno ai 30 milioni di euro più il cartellino di Denis Zakaria, come contropartita tecnica.

Il centrocampista svizzero piace a Mourinho e potrebbe rappresentare una buona opzione per la mediana.

Lazio vicinissima a Casale, la Fiorentina a un passo da Jovic

Altra società molto attiva in queste ore di mercato è la Lazio che dopo l'arrivo di Gila dal Real Madrid, sta per piazzare il secondo colpo per puntellare la retroguardia di Sarri.

Infatti, sarebbe vicinissimo l'approdo nella Capitale di Nicolò Casale, centrale del Verona che dopo l'interesse del Monza, avrebbe deciso di vestire la maglia biancoceleste. La trattativa si sarebbe praticamente conclusa sulla base di 7 milioni di euro più bonus. L'arrivo del centrale italiano non esclude anche quello di Alessio Romagnoli che resta uno degli obiettivi di Maurizio Sarri.

Sull'ex capitano del Milan, ci sarebbe anche il Fulham, pronto a offrire un contratto da quattro milioni di euro. L'arrivo di Casale potrebbe aprire alla cessione di Francesco Acerbi, che sarebbe nel mirino dell'Inter e della Juventus.

Anche la Fiorentina è attivissima sul fronte mercato che piazza un doppio grande colpo: infatti sarebbe vicinissimo Luka Jovic del Real Madrid per puntellare l'attacco a disposizione di Vincenzo Italiano, e Dodo che diventerà il nuovo terzino destro dopo il mancato riscatto di Odriozola.