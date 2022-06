Secondo indiscrezioni delle ultime ore, resta sempre vivo l'interesse della Juventus per il difensore del Napoli, Kalidou Koulibaly, se dovesse partire De Ligt, i bianconeri potrebbero decidere di affondare il colpo sul giocatore in scadenza nel 2023. Capitolo Demiral, non dovrebbe essere riscattato dall'Atalanta, il difensore turco dovrebbe tornare momentaneamente alla Juventus in attesa di trovare una nuova sistemazione.

La Juventus non molla Koulibaly

Il futuro di Kalidou Koulibaly [VIDEO] è tutt'altro che deciso, il difensore senegalese non ha ancora trovato l'accordo con il Napoli per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023.

La Juventus che sta cercando un erede di Giorgio Chiellini, da ieri ufficialmente in MLS, avrebbe messo gli occhi da tempo su Koulibaly, ritenendolo il degno erede del difensore pisano. I bianconeri stanno facendo delle attente valutazioni sulla difesa, con Bonucci arrivato a 35 anni e che si avvia al fine carriera, c'è bisogno di pensare al futuro. La situazione che riguarda De Ligt non fa dormire sonni tranquilli ai dirigenti bianconeri, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni del difensore dal ritiro della Nazionale olandese nel quale si trova adesso, impegnato in Nations League. Un'eventuale cessione del numero 4 bianconero costringerebbe la Juve a prendere in considerazione nuovi orizzonti di mercato.

Nelle prossime ore è previsto un nuovo incontro tra Koulibaly e la dirigenza partenopea, ma tuttavia lo stopper senegalese non sembra entusiasta dell'offerta al ribasso del Napoli, in prima fila per il giocatore ci sarebbero Barcellona, Chelsea e Paris Saint Germain, con la Juventus che osserva in disparte ma pronta a farsi sotto.

Demiral vicino al ritorno alla Juventus

Salvo ulteriori colpi di scena, L'Atalanta a sorpresa non riscatterà Merih Demiral dalla Juventus, il turco quindi sembrerebbe destinato ad un momentaneo ritorno in bianconero in attesa di trovare una nuova sistemazione. Demiral in questa stagione vissuta in prestito a Bergamo ha giocato in totale 42 partite in tutte le competizioni.

Secondo le ultime indiscrezioni provenienti dai media italiani non vestirà più la maglia dell'Atalanta, ma nemmeno quella della Juventus, che non sarebbe pienamente convinta delle caratteristiche tecniche del giocatore, e che lo ritiene quindi non funzionale al progetto. per il difensore turco classe 1998 ci sono varie squadre interessate, tra cui la Fiorentina in caso di partenza del serbo Milenkovic (accostato anche alla Juventus, e notizia delle ultime ore, ci sarebbe anche l'Inter. All'estero il Newcastle avrebbe già effettuato un sondaggio per l'ex Sassuolo.