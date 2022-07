La Juventus, in questi giorni, si è allenata a Los Angeles per preparare la gara amichevole contro il Barcellona. Per questo match, però, i bianconeri non avranno a disposizione Paul Pogba. Infatti il francese, due giorni fa, ha interrotto l'allenamento per un fastidio al ginocchio. Inizialmente non sembrava un problema serio, ma nella giornata del 25 luglio, il francese è stato sottoposto ad accertamenti strumentali. Questi esami hanno messo in evidenza una lesione del menisco esterno e adesso Paul Pogba dovrà essere sottoposto a un consulto ortopedico.

Solo dopo questa ulteriore verifica si capirà qualcosa in più sui tempi di recupero del francese.

La sensazione, però, è che Pogba rischi circa un mese di stop. Di solito per la lesione del menisco esterno le tempistiche sono infatti di circa 30/35 giorni.

Pogba salta il match contro il Barcellona

Paul Pogba non ha seguito i suoi compagni di squadra a Dallas dove si giocherà la sfida tra la Juventus e il Barcellona. Il francese è rimasto a Los Angeles per proseguire le terapie. Adesso resta da capire come andrà il consulto ortopedico al quale sarà sottoposto e in base all'esito si potranno capire i tempi di recupero. Ma la sensazione è che il francese ne possa avere per un mesetto. Se fosse così il numero 10 della Juventus salterebbe certamente i match di campionato contro il Sassuolo e contro la Sampdoria e sarebbe a rischio per la gara contro la Roma.

La Juventus prova nuove soluzioni

La Juventus, nelle sfide contro Barcellona e Real Madrid, proverà alcune soluzioni in vista dell'inizio del campionato. In particolare Massimiliano Allegri dovrà già studiare un modo per sostituire Pogba. La sensazione è che contro il Barcellona si vedrà una mediana formata da McKennie, Locatelli e Zakaria, mentre Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella partiranno dalla panchina.

Inoltre Massimiliano Allegri, in questa tournée americana, non ha a disposizione Adrien Rabiot. Il francese non è negli Stati Uniti a causa di problemi personali. Rabiot è comunque in ritiro con l'Under 23 e si sta tenendo in forma. Poi juventino si riaggregherà ai compagni quando la Juventus rientrerà dall'America.

Per quanto riguarda il resto della formazione che, Massimiliano Allegri schiererà contro il Barcellona, si rivedranno tra i titolari Leonardo Bonucci e Dusan Vlahovic. In attacco, oltre al serbo, ci saranno anche Angel Di Maria e Moise Kean.