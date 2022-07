La Juventus, in questi giorni, sta lavorando a Los Angeles per preparare le prossime amichevoli. In particolare i bianconeri nella notte italiana tra il 26 e il 27 luglio saranno in campo per affrontare il Barcellona.

La Juve per questa partita, potrebbe non avere a disposizione Paul Pogba. Il francese sabato 23 luglio ha sentito un fastidio al ginocchio e ha interrotto l'allenamento. Poi domenica 24 luglio non si è allenato con i compagni e si è dedicato a una sessione di lavoro in piscina. Dopodiché il francese è stato al campo per assistere all'allenamento dei compagni.

Il numero 10 juventino è rimasto a bordo campo e ha avuto modo di incontrare alcuni tifosi. Pogba ha rassicurato i sostenitori juventini dicendo: "Sto bene". Oggi 25 luglio la Juventus si allenerà nella mattinata americana e poi la squadra partirà per Dallas. Solo prima del trasferimento in Texas, Massimiliano Allegri deciderà se portare con sé Paul Pogba per la gara contro il Barcellona. Dunque, il dubbio verrà risolto solo nelle prossime ore. Inoltre, va segnalato che anche Nicolò Fagioli ha subito una botta e ha saltato l'allenamento ma già oggi rientrerà in gruppo e partirà regolarmente per Dallas.

La Juventus prepara la gara contro il Barcellona

La Juventus, in queste ore, si è allenata per preparare la partita contro il Barcellona.

I bianconeri stanno lavorando duramente anche perché la gara contro i blaugrana servirà per capire a che punto è la condizione fisica. Per la partita contro il Barcellona, la Juventus ritroverà Leonardo Bonucci, Weston McKennie e Dusan Vlahovic che contro il Chivas Guadalajara non sono scesi in campo.

I dubbi maggiori ovviamente saranno a centrocampo dove resta da capire se ci sarà Paul Pogba oppure no.

Fagioli dovrebbe essere regolarmente a disposizione. L'ex Cremonese potrebbe giocare con Manuel Locatelli e Weston McKennie. Come alternativa ci sarebbe anche Nicolò Rovella. Se, invece, Paul Pogba sarà a disposizione a quel punto giocherà lui insieme a Locatelli e McKennie.

Allegri 'sfida' Vlahovic

Durante questa tournée americana, la Juventus sta lavorando tantissimo ma non mancano alcuni momenti di svago.

In particolare dopo l'allenamento mattutino di domenica 24 luglio, Dusan Vlahovic, Weston McKennie e Massimiliano Allegri si sono sfidati nei corner kick.

Il tecnico livornese, ad un certo punto, si è tolto le scarpe e ha calciato a piedi nudi. Questo ha generato la "preoccupazione" di Dusan Vlahovic, il quale ha detto ad Allegri che poteva farsi male. Il tecnico livornese - non curante del consiglio del suo attaccante - ha tirato senza scarpe e ha segnato. Pure il bomber serbo ha seguito l'esempio del suo allenatore e anche lui ha calciato senza scarpe. Il video di questa sfida è stata diffusa dalla Juventus sui social network.