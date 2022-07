La Juventus si muoverà per rinforzare ancora il suo attacco. La priorità dei bianconeri sarebbe quella di arrivare di nuovo ad Alvaro Morata. Lo spagnolo può fare sia il ruolo di esterno che quello di vice Vlahovic. Per questo motivo Massimiliano Allegri starebbe spingendo per riavere Alvaro Morata. Ma viste le difficoltà nel trovare un accordo con i colchoneros, la Juventus deve valutare diverse alternative. In particolare i bianconeri starebbero sondando anche il mercato degli svincolati. Tra i giocatori liberi a parametro zero c'è anche Dries Mertens.

Proprio del belga ne ha parlato Luca Momblano in una diretta su Juventibus: "Mertens e Belotti sono giocatori per i quali la Juventus ha avviato sondaggi esplorativi, contatti diretti". Dunque, dopo i contatti diretti avuti con Belotti adesso la Juventus avrebbe bussato anche alla porta di Martens.

La Juventus valuta diverse situazioni

La Juventus avrebbe in mente di mettere a segno ancora qualche colpo in attacco. I bianconeri potrebbero prendere uno o due giocatori. La dirigenza della Juventus sta valutando diversi nomi e si parlato anche di Andrea Belotti e Marko Arnautovic. Questi due giocatori però potrebbero ricoprire solo il ruolo di vice Vlahovic. Per questo motivo se la scelta dovesse ricadere su uno tra Belotti e Arnautovic ovviamente servirebbe anche un esterno che possa alternarsi con Federico Chiesa.

Quest'ultimo rientrerà a metà settembre ma è difficile che possa essere subito a pieno regime. Per questo motivo si valutano diverse opzioni tra cui quella di un ritorno di Morata. Ma attenzione anche a nomi nuovi per l'attacco della Juventus. I bianconeri, in tal senso, avrebbero fatto qualche sondaggio esplorativo per Mertens.

Il belga ha lasciato definitivamente il Napoli e adesso sarebbe alla ricerca di una sistemazione. Dunque, adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione e se la Juventus farà davvero sul serio per Mertens.

Si lavora anche su Paredes

La Juventus, oltre a rinforzare l'attacco, potrebbe prendere anche un altro centrocampista.

Il nome che viene accostato con maggiore forza ai bianconeri è quello di Leandro Paredes. Dall'Argentina spiegano che la trattativa per portare il giocatore del Paris Saint Germain a Torino sarebbe ufficialmente iniziata.

Stando a quanto afferma Tyc Sports, l'entourage del giocatore sarebbe ottimista di poter chiudere le negoziazioni entro la prossima settimana. Adesso non resta che attendere di capire se questo affare si concretizzerà oppure no. Nel frattempo il direttore sportivo della Juventus dovrebbe volare negli Stati Uniti per raggiungere la squadra in tournée.