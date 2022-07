La Juventus, in queste ore, è a Los Angeles e sta proseguendo la preparazione in vista della nuova stagione. I bianconeri nella notte italiana tra il 26 e il 27 luglio saranno in campo per sfidare il Barcellona in amichevole.

In vista di questo match resta da capire se ci sarà Paul Pogba. Infatti, nel corso dell'allenamento mattutino svolto alla Loyola Marymouth University, il francese si è fermato e ha richiamato l'attenzione dei medici: il giocatore è stato accompagnato sotto braccio da due uomini dello staff bianconero, ma ha immediatamente tranquillizzato Allegri e i tifosi presenti facendo ok con il pollice.

In casa Juventus non ci sarebbe preoccupazione per le sue condizioni e non sarebbero, almeno per il momento, previsti esami.

Allarme rientrato

Nel corso dell'allenamento mattutino della Juventus c'è stata un po' di preoccupazione per Paul Pogba che si è fermato mentre stava facendo alcuni esercizi di tecnica. Ma l'allarme sarebbe subito rientrato e trapela ottimismo sulle sue condizioni.

Ovviamente la Juventus non vuol correre rischi, perciò è possibile che venga monitorato costantemente. Non è nemmeno da escludere che il francese possa riposare per un paio di giorni, anche perché manca meno di un mese all'inizio del campionato. Pertanto non è ancora chiaro se il numero 10 juventino sarà in campo nella sfida contro il Barcellona.

Bonucci, Vlahovic e McKennie ok

Nella sfida tra la Juventus e il Deportivo Guadalajara, Leonardo Bonucci, Weston McKennie e Dusan Vlahovic non sono scesi in campo. I tre giocatori hanno osservato la partita dalla panchina, comunque stanno bene e si sono allenati regolarmente con i compagni. Adesso resta da capire se, contro il Barcellona, giocheranno i loro primi minuti di questa tournée americana.

Il test contro i blaugrana servirà a Massimiliano Allegri per capire come procede la preparazione e soprattutto servirà per mettere più minuti nelle gambe. Intanto, in casa Juventus il clima è ottimo e l'umore è molto alto.

Infatti, i nuovi arrivati hanno rispettato il classico rito di presentazione al gruppo e lo hanno fatto cantando una canzone.

Nicolò Rovella, Paul Pogba, Angel Di Maria, Gleison Bremer e Federico Gatti si sono esibiti dopo cena davanti ai compagni. El Fideo ha scelto di cantare "Despacito", mentre Rovella ha scelto un grande classi italiani come "Nel blu dipinto di blu". La palma del più originali va sicuramente a Federico Gatti. Infatti, il difensore - giocando con il suo cognome - ha scelto di intonare "44 gatti".