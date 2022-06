La Juventus è al lavoro per definire le strategie da attuare sul mercato estivo. Sono diverse le priorità bianconere, a partire dal centrocampo. Inoltre si punta a rinforzare anche l'attacco, tenendo conto che Allegri ha intenzione di schierare la squadra con il 4-3-3. Non sono da scartare eventuali acquisti in difesa, tenendo conto della partenza di Giorgio Chiellini e del probabile addio di uno tra Alex Sandro e Pellegrini.

Chiellini ha rescisso il contratto con la Juventus e ha deciso di fare una nuova esperienza professionale nel campionato statunitense con la maglia dei Los Angeles Fc.

Per quanto riguarda il ruolo di terzino sinistro, sembra difficile trovare acquirenti per Alex Sandro a causa del suo oneroso ingaggio da 6 milioni di euro netti a stagione. Di conseguenza, al suo posto potrebbe andar via in prestito Pellegrini.

In queste ultime ore stanno nuovamente circolando delle voci sul futuro di Matthijs De Ligt. Il difensore olandese avrebbe mercato in Inghilterra e Francia. Fra le società interessate ci sarebbero, oltre al Paris Saint-Germain, anche il Manchester United, il Liverpool e il Chelsea. Questi club sarebbero disposti a spendere 85 milioni di euro per assicurarsi le prestazioni del numero 4 juventino.

Psg, Manchester United, Liverpool e Chelsea potrebbero spendere 85 milioni per De Ligt

Secondo la stampa spagnola, non vi è alcuna certezza di una permanenza di De Ligt alla Juventus. Sul centrale olandese ci sarebbero almeno quattro club che avrebbero le potenzialità per mettere sul piatto 85 milioni di euro. Si tratterebbe di Paris Saint-Germain, Manchester United, Liverpool e Chelsea.

I Red Devils avrebbero messo nel mirino il difensore 23enne dietro richiesta del nuovo tecnico Ten Hag, il quale lo ha già allenato ai tempi dell'Ajax. Sembra, inoltre, che il Manchester United voglia provare ad acquistare per 80 milioni il centrocampista del Barcellona Frenkie de Jong. Dunque, probabilmente a Old Trafford stanno pensando di ricomporre la coppia dell'Ajax di qualche anno fa formata da De Jong e De Ligt.

La Juventus, ad ogni modo, sarebbe alquanto restia nel lasciar partire il difensore olandese, non solo perché ha già perso Chiellini, ma anche perché sarebbe complicato trovare delle valide alternative. Inoltre non bisogna dimenticare che Bonucci ha 35 anni e non potrà giocare sempre da titolare.

La Juventus sarebbe vicina a Pogba e Kostic

La Juventus nei primi giorni di luglio potrebbe annunciare tre nuovi calciatori: Pogba, Di Maria e Kostic. Qualora riuscisse a concretizzare almeno due di questi tre obiettivi, la società torinese si metterebbe alla ricerca di un difensore centrale (piace Koulibaly del Napoli) e di un altro centrocampista (si pensa a De Paul).