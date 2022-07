La dirigenza del Milan è al lavoro sul mercato estivo per rinforzare la squadra in vista della nuova stagione. Sembra ormai vicinissimo l’arrivo di De Ketelaere, con la società rossonera che potrebbe offrirebbe una cifra intorno ai 30 milioni di euro più bonus per chiudere la trattativa con il Club Brugge.

L’eventuale arrivo di De Ketelaere completerebbe il reparto offensivo, con la dirigenza rossonera che poi potrebbe valutare qualche cessione, come ad esempio il ritorno di Brahim Diaz al Real Madrid. Il giocatore iberico è in prestito al Milan dal club madrileno ma - secondo alcune indiscrezioni dalla Spagna - potrebbe anticipare il rientro alla base.

Il Milan sarebbe vicino a De Ketelaere

Uno degli obiettivi di Maldini e Massara è da tempo il talento belga Charles De Ketelaere, che potrebbe arrivare a Milanello prossimamente.

Il giocatore intanto non ha preso parte alla sfida di Supercoppa Belga vinta dal Club Brugge contro il Gent: al termine della sfida De Ketelaere ha festeggiato insieme ai propri compagni, salutando anche il pubblico presente allo stadio

La società rossonera, da quanto si apprende nelle ultime ore, dovrebbe versare nelle casse del Club Brugge una cifra vicina ai 30 milioni di euro che, con i bonus previsti, raggiungerà la cifra di 35 milioni richiesta dal club belga fin dall’inizio delle trattative. Un investimento importante per la società rossonera che si garantirebbe le prestazioni di uno dei giocatori più promettenti del panorama europeo.

Il talento classe 2001, infatti, ha dimostrato grandi qualità nell’ultimo campionato e in rossonero, con ogni probabilità, andrà a ricoprire il ruolo di trequartista, con la possibilità per Pioli di schierarlo anche come esterno destro.

Se arriva De Ketelaere, possibile partenza per Diaz

Con l’arrivo dell’attaccante belga il reparto offensivo rossonero potrebbe trovarsi con qualche unità di troppo e - secondo indiscrezioni arrivate dalla stampa iberica - la dirigenza rossonera avrebbe l’intenzione di far rientrare Brahim Diaz a Madrid alla corte di Carlo Ancelotti.

Lo spagnolo, dunque, potrebbe tornare in Spagna prima del previsto, con la possibilità per il Diavolo di aprire un tavolo delle trattative con il Real Madrid che potrebbe portare all’acquisto di un altro giocatore, come ad esempio Marco Asensio.

Dopo una prima parte di stagione molto positiva, il rendimento in rossonero di Brahim Diaz è calato e per questo che la dirigenza rossonera potrebbe decidere di privarsi del giocatore, anche se la giovane età e il fatto che ormai si sia ambientato a Milanello potrebbero convincere il Diavolo a tenere anche il trequartista spagnolo.