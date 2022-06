La Juventus è al lavoro in queste settimane soprattutto per rinforzarsi in previsione dell'inizio della preparazione estiva, che in questa stagione inizierà prima del previsto. Come è noto ad inizio luglio la Juventus come tutte le società di Serie A inizieranno ad allenarsi considerando che la prima giornata di campionato è prevista il 14 agosto. Fino a novembre sono previsti 15 match di campionato oltre ai sei match di Champions League. Poi ci sarà la pausa per il mondiale, con il campionato che ripartirà a gennaio. C'è l'esigenza di costruire una rosa forte, che dia la possibilità ad Allegri anche di fare riposare i giocatori considerando che si giocherà molto fra agosto e novembre.

Si parla molto di acquisti, sarebbero vicini quelli di Pogba e Di Maria, si lavora all'arrivo di Zaniolo e Kostic oltre a quello di un difensore centrale. Gli investimenti nel settore difensivo potrebbero essere due nel caso in cui dopo Chiellini anche de Ligt dovesse lasciare la società bianconera. La Juventus vorrebbe confermarlo ma molto dipenderà dal giocatore. Il Chelsea sarebbe pronto a spendere 100 milioni di euro più bonus per il giocatore, una somma che potrebbero essere utile alla Juventus per acquistare ben due difensori centrali importanti. I preferiti sono Bremer del Torino e Koulybaly del Napoli.

La Juventus potrebbe acquistare Bremer e Koulibaly

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato in caso di partenza di de Ligt la Juventus potrebbe acquistare due difensori centrali.

Il 23enne potrebbe trasferirsi al Chelsea, pronto a spendere più di 100 milioni di euro per il giocatore. Fra l'altro il giocatore ha una clausola rescissoria da 120 milioni di euro che la società inglese non avrebbe problemi a pagare. Basti pensare che nella scorsa stagione ha speso 110 milioni di euro per il cartellino di Romelu Lukaku.

Nel caso di partenza di de Ligt la Juventus potrebbe acquistare Bremer del Torino, che però piace molto anche all'Inter. L'altro giocatore che potrebbe arrivare a Torino è Kalidou Koulibaly, in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2023. Entrambi hanno una valutazione di mercato di circa 30 milioni di euro, di conseguenza la Juventus avrebbe la possibilità di utilizzare la somma rimanente per acquistare anche Zaniolo.

A tal riguardo la Roma valuta il suo giocatore circa 60 milioni di euro ma potrebbe accettare anche una contropartita tecnica.

Il mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per un altro rinforzo importante per il settore avanzato. Con la partenza di uno fra Alex Sandro e Pellegrini (in questo momento sembra vicina quella del 23enne, che potrebbe trasferirsi in una società inglese per circa 10 milioni di euro), potrebbe arrivare anche Kostic, che ha un prezzo di mercato di circa 20 milioni di euro.