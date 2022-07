Dopo la bella vittoria contro il Chivas che ha aperto il pre-campionato americano, la Juventus si prepara ad affrontare il nuovo Barcellona di Xavi mercoledì 27 luglio che ha subito dimostrato grande qualità e personalità battendo 1-0 il Real Madrid nel primo Clasico stagionale. Dopo la sfida contro i blaugrana, i bianconeri sfideranno proprio il Real e successivamente l'Atletico prima del primo match di campionato contro il Sassuolo all'Allianz Stadium.

Le scelte di Allegri: torna Vlahovic, out Pogba

Per quanto concerne le formazioni, Allegri dovrebbe confermare il suo 4-3-3 con molte modifiche rispetto alle prime uscite: Szsescny in porta; difesa a quattro composta da Danilo, Bonucci ed il neo acquisto Bremer pronto alla prima da titolare ed Alex Sandro.

A centrocampo, spazio a Manuel Locatelli in cabina di regia, supportato ai lati da Zakaria e McKennie. Pogba non ancora al meglio dopo il problema al ginocchio, dovrebbe partire fuori.

In attacco ritorna dal 1'minuto Dusan Vlahovic che dopo qualche problemino è pronto a ritornare al centro dell'attacco bianconero. Il bomber serbo dovrebbe esser coadiuvato da Angel Di Maria e Moise Kean, che deve sfruttare al meglio queste occasioni per riconfermarsi. Infatti, l'attaccante italiano potrebbe essere ceduto al Paris Saint Germain in cambio di Leandro Paredes, obiettivo numero per rafforzare la mediana a disposizione di Allegri.

La possibile formazione del Barca: spazio a Lewandowski

Non è una semplice amichevole ma un confronto importante.

È questo si evince anche dalle probabili scelte del tecnico del Barcellona di Xavi che dopo il Real Madrid vuole battere un'altra possibile competitor in Champions League.

L'allenatore spagnolo dovrebbe confermare il suo canonico 4-3-3: Ter Stegen in porta; difesa a quattro composta da Dest, Araujo, Christiansen (arrivato a parametro dal Chelsea) e Jordi Alba.

A centrocampo, spazio all'ex Milan Kessie, sostenuto ai lati dai due baby fenomeni Gavi e Pedri pronti a ritagliarsi un ruolo da assoluti protagonisti nella prossima stagione, mentre in attacco confermatissimo il nuovo acquisto Robert Lewandowski (arrivato dal Bayern Monaco per circa 60 milioni di euro), sostenuto ai lati da Ansu Fati e Rapinha che ha subito timbrato il cartellino contro il Real.

Una sfida importante per la Juventus che metterà subito alla prova quanto fatto in questa prima parte di ritiro. Un match importante soprattutto per Vlahovic che come ribadito da Allegri dovrà essere tra i grandi protagonisti della prossima stagione, e per il neo acquisto Bremer che alla prima da titolare sfiderà un avversario di altissimo livello come Lewandowski.