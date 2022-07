Nella serata di ieri, Angel Di Maria è arrivato a Torino. L'argentino svolgerà oggi le visite mediche e poi sarà a disposizione di Massimiliano Allegri.

Di Maria è arrivato a Torino, adesso toccherà a Pogba

È iniziata da ieri sera l'avventura di Angel Di Maria a Torino. L'argentino è atterrato a Caselle e nella giornata di oggi dovrebbe effettuare le visite mediche di rito e poi firmare il suo nuovo contratto che lo legherà ai colori bianconeri per una sola stagione. Con il suo arrivo, la Juventus aumenterà notevolmente il tasso tecnico. Nonostante i 34 anni, Di Maria risulta infatti essere uno dei migliori al mondo nel suo ruolo.

Adesso si dovrà solamente ambientare in Italia e conoscere i nuovi compagni e allenatore. Sono ore frenetiche anche per l' arrivo di Paul Pogba. Il francese si starebbe allenando duramente per restare in ottima forma. Con questi due nuovi colpi, la Juventus sta rispondendo alle mosse dell'Inter, la più attiva in questo momento sul mercato.

De Ligt pronto a partire in alternativa ci sarebbero Koulibaly e Bremer

Resta da capire la situazione relativa a De Ligt. Il difensore olandese non sembrerebbe intenzionato ad accettare la proposta di rinnovo. Su di lui oltre, al Chelsea, in questi ultimi giorni si è fatto vivo anche il Bayern Monaco. La Juventus, per iniziare a trattare, vorrebbe una cifra intorno alla clausola recissoria di 120 milioni.

In caso di una sua eventuale partenza, sarebbero già stati individuati i possibili sostituti, ovvero Koulibaly del Napoli e Bremer del Torino. Non è da escludere che potrebbero arrivare entrambi.

Si sarebbero fatti dei sondaggi per Milenkovic della Fiorentina, su cui, però, c'è da battere la forte concorrenza dell'Inter, in leggero vantaggio nei confronti dei bianconeri.

Stando a quanto riportato da alcuni siti web sportivi, resterebbe sempre vivo l'interesse per Nicolò Zaniolo. L'offerta bianconera pare essere di 15 milioni subito, più 35-40 in seguito, in modo da poter raggiungere i 50 milioni chiesti dal club giallorosso.

La nuova Juventus 2022/23, come potrebbe giocare

Andiamo a vedere come potrebbe giocare la nuova Juventus, in vista della prossima stagione.

Sczesney, Danilo, De Ligt/Koulibaly, Bonucci, Cuadrado, Locatelli, Pogba, Paredes, Chiesa, Vlahovic, Di Maria

In attesa del ritorno di Chiesa dall' infortunio, toccherà a Vlahovic guidare l' attacco. A centrocampo, invece, tutto girerà intorno a Pogba in quanto, data la partenza di Paulo Dybala, sarà lui il nuovo leader indiscusso della squadra. In porta, confermato Sczesney, sulle corsie agiranno Danilo e Cuadrado, mentre la coppia centrale sarà formata da De Ligt o Koulibaly e uno tra Bonucci e Milenkovic.

Paredes resta un obiettivo, si starebbe cercando di avviare uno scambio con il Psg: Allegri cerca un regista e in Francia gradirebbero il ritorno di Kean.