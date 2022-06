La Juventus dalla stagione 2022-2023 dovrebbe ripartire da Matthijs de Ligt. Sembra essere questa la volontà della società bianconera, lo dimostra l'incontro avuto con l'agente sportivo del giocatore Rafaela Pimenta per il prolungamento di contratto. La Juventus potrebbe prolungargli l'intesa contrattuale fino a giugno 2025, ovvero per un'altra stagione, mantenendo più o meno lo sesso ingaggio che attualmente guadagna, ovvero 8 milioni di euro più 4 milioni di bonus. Le dichiarazioni del difensore al giornalista sportivo olandese NOS non lasciano intendere però ad una volontà del giocatore nel rimanere alla Juventus.

Ha sottolineato come molto dipenderà dal progetto sportivo bianconero e quindi dal fatto che la società bianconera potrà ritornare a lottare per vincere le competizioni. Di conseguenza de Ligt indirettamente ha lasciato intendere che si aspetta rinforzi importanti dopo due stagioni in cui la Juventus è arrivata quarta in campionato ed è uscita agli ottavi di finale di Champions League.

Il difensore ha parlato anche della sua importanza nella Juventus, sottolineando come già nella stagione 2021-2022 è stato un riferimento della difesa bianconera considerando le tante assenze per infortunio di Bonucci e Chiellini.

Il difensore de Ligt ha parlato del suo ruolo nella difesa della Juventus

'Se sarò io il leader della difesa?

Non lo so. La società me l'ha detto e in questa stagione ho dimostrato con gli infortuni di Giorgio Chiellini e Leonardo Bonucci di cosa sono capace'. Queste le dichiarazioni di Matthijs De Ligt in una recente intervista. Il difensore ha aggiunto: 'Ho dovuto prendere il comando della difesa ed è andata bene, penso che questo sarà il prossimo passo'.

Parole importanti quelle di de Ligt che confermano la fiducia nei suoi riguardi e che lasciano intendere anche la sua volontà sia quella di rimanere alla Juventus. Diversi giornali sportivi però hanno interpretato in maniera diversa le dichiarazioni del difensore, in particolar modo queste parole: 'Ho sempre preso delle decisioni in base al progetto sportivo e i due quarti posti consecutivi non bastano.

Bisogna fare un passo in avanti'. E' evidente quindi che de Ligt sia deluso dalle ultime due stagioni della Juventus e che si aspetta investimenti importanti dalla società bianconera.

Il mercato della Juventus

La Juventus dovrebbe confermare de Ligt nella stagione 2022-2023. La società bianconera è pronta ad 'accontentare' il difensore con rinforzi importanti. A tal riguardo sarebbe vicino l'arrivo di Paul Pogba, in scadenza di contratto. Il francese dovrebbe sottoscrivere un contratto di tre stagioni a circa 10 milioni di euro a stagione. Potrebbe arrivare anche Di Maria, anche se il giocatore vorrebbe sottoscrivere un contratto per una sola stagione.