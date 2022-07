La Juventus è attesa in queste settimane da un lavoro importante non solo per gli acquisti ma anche per le cessioni. La società bianconera starebbe trattando la partenza di Matthijs de Ligt dopo che il difensore non ha accettato l'offerta di prolungamento di contratto da parte della società bianconera. Le interessate sono il Chelsea e il Bayern Monaco, con la Juventus che sarebbe pronta a chiedere almeno 100 milioni di euro per il difensore. Altra cessione potrebbe essere quella di Luca Pellegrini. Anzi, secondo le ultime notizie di mercato la partenza del terzino sinistro è vicina considerando l'interesse concreto del Fulham.

La società inglese sarebbe pronta ad investire circa 10 milioni di euro per il 23enne anche se la Juventus lo valuterebbe circa 12 milioni di euro. Per diminuire la distanza fra domanda e offerta la società inglese potrebbe inserire dei bonus ma con tale somma la Juventus potrebbe investire su altri ruoli. Non dovrebbe dipendere dalla cessione di Pellegrini l'arrivo di Andrea Cambiaso, la Juventus sarebbe pronta ad offrire al Genoa circa 3 milioni di euro più il cartellino di Radu Dragusin. Si attende solo la decisione del romeno in quanto entrambe le società avrebbero trovato l'intesa già da diversi giorni.

Il giocatore Pellegrini potrebbe trasferirsi al Fulham per circa 10 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato Luca Pellegrini sarebbe vicino al trasferimento al Fulham.

Le due società si sarebbero avvicinate nella valutazione di mercato del difensore, attualmente ci sarebbe una differenza di 2 milioni di euro, gli inglesi offrirebbero 10 milioni di euro, la Juventus vorrebbe 12 milioni di euro. Il Fulham potrebbe inserire dei bonus per avvicinarsi alla valutazione di mercato della società bianconera.

Dopo una stagione 2021-2022 in cui ha giocato diversi match da titolare, Pellegrini è pronto a lasciare Torino per andare a giocare titolare nel campionato inglese. Nonostante Allegri lo ha preferito in diversi match a Alex Sandro nella stagione 2021-2022, il 23enne non avrebbe dato garanzie per giocare titolare in una grande società come la Juventus.

Considerando il fatto che è difficile cedere il brasiliano a causa del suo ingaggio notevole, la società bianconera avrebbe deciso di lasciar partire Pellegrini sostituendolo con Andrea Cambiaso.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa anche da altre cessioni importanti. Potrebbero partire anche Arthur Melo e Aaron Ramsey oltre a Moise Kean. Il brasiliano piace all'Arsenal e potrebbe trasferirsi nella società inglese nello scambio di mercato che porterebbe Gabriel nella società bianconera. Per quanto riguarda invece il gallese potrebbe rescindere il suo contratto. Kean invece piace al Paris Saint Germain. Se dovesse partire potrebbe far ritorno a Torino Alvaro Morata, che sarebbe preferito a Simeone o Arnauatovic come vice Vlahovic.