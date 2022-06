La Juventus in queste settimane sta valutando diversi prospetti in entrata sul Calciomercato e potrebbe effettuare un importante acquisto per il settore avanzato: in particolare sulla fascia potrebbe arrivare Filip Kostic, serbo 29enne in scadenza di contratto con l'Eintracht Francoforte a giugno 2023. Secondo alcune indiscrezioni la società bianconera potrebbe offrire 15 milioni di euro per il cartellino del giocatore.

A parlare del futuro professionale del centrocampista estero serbo è stato recentemente anche il direttore sportivo della società tedesca Marcus Krosche, che ha dichiarato che la società aspetta la risposta del giocatore.

Il dirigente ha sottolineato che Kostic potrebbe anche prolungare la sua intesa contrattuale con l'Eintracht Francoforte, con un possibile adeguamento di ingaggio molto importante per il giocatore.

Il centrocampista laterale serbo Filip Kostic potrebbe trasferirsi alla Juventus

"Filip Kostic ha fatto cose incredibili per noi. Decide lui se partire, rimanere o prolungare oltre il 2023", sono queste le dichiarazioni del direttore sportivo dell'Eintracht Francoforte Marcus Krosche, il quale ha sottolineato come il giocatore serbo lascerebbe la società tedesca solo per andare a giocare in una squadra che gioca la Champions League.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato sarebbe stato offerto a Kostic un prolungamento di contratto fino a giugno 2026 a circa 4 milioni di euro a stagione, ossia più o meno due volte di più di quanto guadagna attualmente nella società tedesca.

Nel frattempo la Juventus sarebbe pronta ad offrire 15 milioni di euro all'Eintracht Francoforte per il giocatore, una valutazione di mercato tutto sommato low cost, dovuta al fatto che il giocatore è in scadenza di contratto a giugno 2023.

Il resto del calciomercato della Juventus

La Juventus nel frattempo valuta anche altri rinforzi per la difesa e per il centrocampo.

Potrebbero arrivare un terzino sinistro, uno destro e un difensore centrale.

Per quanto riguarda il centrocampo, invece, la società bianconera starebbe valutando l'acquisto di Rodrigo De Paul, giocatore dell'Atletico Madrid e con un passato all'Udinese. La Juventus però non vorrebbe spendere i 40 milioni di euro del cartellino dell'argentino, ma eventualmente preferirebbe prelevarlo in prestito con riscatto differito in un paio di stagioni.