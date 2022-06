La Juventus è attesa da settimane importanti in cui dovrà definire gli acquisti per il Calciomercato estivo. Diversi giornali sportivi hanno sottolineato come la società bianconera non abbia ancora definito nessun acquisto ma, come già successo nel mercato di gennaio, potrebbe essere una modalità di fare mercato meno evidente rispetto alle altre società. Gli acquisti di Gatti, Zakaria e Vlahovic negli ultimi giorni del mercato di gennaio lo dimostrano. La Juventus starebbe infatti già definendo i possibili acquisti per il calciomercato estivo, per uno dei quali mancherebbe solo l'annuncio.

Parliamo di Paul Pogba, che arriverebbe senza prezzo di cartellino e potrebbe sottoscrivere un contratto a circa 10 milioni di euro a stagione, compresi i bonus, fino a giugno 2026. Ci si attendono investimenti pesanti per il settore avanzato e, oltre a Di Maria e Zaniolo, potrebbe arrivare un altro giocatore di fascia che può giocare come punta del 4-3-3 ma anche come centrocampista in un 3-5-2. Parliamo di Filip Kostic, compagno di nazionale di Dusan Vlahovic che nelle ultime stagioni all'Eintrachf Francoforte ha dimostrato non solo di segnare gol ma anche di poter fornire assist decisivi ai compagni. In scadenza di contratto a giugno 2023, potrebbe arrivare alla Juventus a prezzo vantaggioso.

Se fino a qualche settimana fa la società tedesca voleva circa 20 milioni di euro, attualmente potrebbe trasferirsi a Torino per circa 15 milioni di euro.

Il centrocampista Kostic potrebbe trasferirsi alla Juventus per circa 15 milioni di euro

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus potrebbe definire a breve l'acquisto di Filip Kostic.

Ci sarebbe già un'intesa contrattuale con il giocatore sulla base di circa 3 milioni di euro a stagione fino a giugno 2025. Mancherebbe quella con l'Eintracht Francoforte, che potrebbe accettare circa 15 milioni di euro per il cartellino del centrocampista. D'altronde, è in scadenza di contratto a giugno 2023 e c'è il rischio per la società tedesca che lasci a parametro zero fra un anno.

Kostic potrebbe giocare come punta di fascia, ma eventualmente anche come centrocampista in un 3-5-2. La Juventus potrebbe anche considerarlo l'alternativa a Alex Sandro come terzino sinistro, nel qual caso potrebbe partire Luca Pellegrini in prestito.

Il mercato della Juventus

La Juventus è attesa anche da rinforzi importanti per il centrocampo. Abbiamo parlato di Paul Pogba, ma si lavora all'acquisto di un altro giocatore di qualità per il settore. I preferiti sembrano essere Leandro Paredes del Paris Saint Germain e Fabian Ruiz del Napoli, entrambi in scadenza di contratto a giugno 2023 con le rispettive società.