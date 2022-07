Il "Pogback" è diventato realtà: questo pomeriggio 8 luglio, Paul Pogba è arrivato a Torino e ad accoglierlo ha trovato diversi tifosi bianconeri: il francese ha avuto un primo contatto con i sostenitori juventini all'aeroporto di Caselle. Pogba è sceso dalla macchina per salutare i tifosi e si è messo la mano sul cuore.

Inoltre il francese, appena sceso dall'aereo, ha rilasciato le prime dichiarazioni al profilo Twitter della Juventus: "Non vedo l'ora di cominciare e indossare ancora la maglia della Juventus". Poi il francese si è diretto alla Continassa e ha avuto il suo primo bagno di folla: quando si sono aperti i cancelli del JTC, Pogba è uscito e ad accoglierlo c'erano moltissimi tifosi.

Il centrocampista si è avvicinato loro per fare foto e autografi.

Domani le visite mediche

Quello di questo pomeriggio 8 luglio, è stato solo il primo bagno di folla per Paul Pogba. Infatti, domani mattina 9 luglio ne vivrà sicuramente un altro quando sosterrà le visite mediche. Davanti al JMedical ci saranno sicuramente moltissimi tifosi che vorranno dargli il bentornato. In queste prime ore torinesi il centrocampista è apparso molto felice. Pogba ha confessato le sue emozioni anche in un video postato dalla Juventus su Twitter: "Sono tornato, sono molto contento di essere qui".

Ora a Pogba mancano solo le visite mediche e poi potrà firmare il suo contratto con la Juventus, a quel punto sarà ufficiale il suo ritorno in bianconero.

Bagno di folla anche per Di Maria

Quella di oggi 8 luglio, è stata una giornata ricca di avvenimenti in casa Juventus. Questa mattina verso le 8:50 Angel Di Maria ha fatto il suo arrivo al JMedical per sottoporsi alle visite mediche. El Fideo ha trovato ad accoglierlo più di 200 tifosi. Di Maria è stato molto disponibile e si è fermato con i tifosi per foto e autografi.

Dopodiché è entrato al JMedical per le visite mediche. I controlli per El Fideo sono terminati poco prima delle ore 15. Anche all'uscita Di Maria ha incontrato i tifosi bianconeri e si è fermato nuovamente per foto e autografi.

Ma l'argentino non è stato l'unico a presentarsi al JMedical. Infatti, poco dopo le ore 9 è arrivato anche Dusan Vlahovic, il quale ha svolto i classici controlli per stagione.

Dopo Vlahovic, al JMedical, si è visto anche Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese, durante le visite mediche, ha avuto modo anche di vedere Angel Di Maria.

La Juventus, tramite i social, ha condiviso la prima immagine dell'incontro tra El Fideo e il tecnico livornese. Adesso non resta che attendere la giornata di lunedì 11 luglio quando Angel Di Maria e Paul Pogba scenderanno in campo alla Continassa per svolgere il primo allenamento da giocatori della Juventus.