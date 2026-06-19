Come rivelato da Fabiana Della Valle in un podcast per la Gazzetta dello Sport, la Juventus avrebbe chiamato Carlos Novel, procuratore di Paulo Dybala per chiedere informazioni in merito al futuro dell’argentino.

Una voce che inevitabilmente accende l’entusiasmo dei tifosi bianconeri e riporta alla mente una delle storie più importanti degli ultimi anni alla Continassa. Al momento non si parla di una trattativa concreta né di un affondo imminente, ma di un contatto esplorativo utile per comprendere margini, condizioni e sviluppi legati alla situazione dell’attaccante argentino.

La Juventus, impegnata nella costruzione della rosa per la prossima stagione, continua infatti a monitorare più piste e il nome di Dybala resta inevitabilmente uno di quelli capaci di attirare attenzione.

Dybala e il possibile ritorno in bianconero

Dybala è in trattativa con la Roma per il rinnovo di contratto. I giallorossi 2,5 milioni più bonus mentre l’argentino vorrebbe 3 milioni più un contratto di un anno con opzione per il secondo. Le parti non stanno trovando un accordo e per questo motivo altre società starebbero cercando di capire qual è la situazione e tra queste ci sarebbe la Juventus che avrebbe chiesto informazioni. Per Dybala si tratterebbe di un’eventuale ritorno a Torino.

Lo scenario, almeno per il momento, resta aperto.

La distanza economica tra domanda e offerta starebbe rallentando il dialogo tra il giocatore e il club capitolino e questo starebbe permettendo ad altre società di osservare con attenzione gli sviluppi. La Juventus, che conosce perfettamente qualità tecniche e caratteristiche dell’argentino, avrebbe deciso di raccogliere informazioni per valutare eventuali opportunità.

Un ritorno di Dybala avrebbe inevitabilmente anche un forte impatto emotivo. L’argentino ha lasciato un ricordo importante nel mondo bianconero e il suo profilo garantirebbe esperienza internazionale, qualità nell’ultimo passaggio e capacità di incidere nelle gare decisive.

Non solo attacco: la Juventus lavora anche su porta e difesa

Intanto la Juventus cerca anche un portiere e un difensore. Per quanto riguarda la difesa i nomi che piacciono sono quelli di Lucumì e Muharemovic. Per quest’ultimo sarebbe un ritorno a Torino dopo aver giocato nella Next Gen. La Juventus per Muharemovic ha il 50% sulla futura rivendita e dunque lo pagherebbe metà del prezzo.

Parallelamente ai movimenti offensivi, il club continua quindi a lavorare anche sugli altri reparti. L’obiettivo è costruire una squadra più completa e con maggiori alternative. In difesa vengono monitorati profili con caratteristiche differenti: da una parte un giocatore già pronto per il salto definitivo, dall’altra una soluzione che il club conosce già molto bene.

Le prossime settimane potrebbero essere decisive per capire quali saranno le priorità del mercato bianconero, ma il messaggio appare chiaro: la Juventus vuole muoversi su più fronti per arrivare pronta ai primi appuntamenti della nuova stagione.