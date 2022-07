In questa fase di mercato, le strategie della Juventus ruotano tutte intorno al futuro di Matthijs De Ligt. Infatti, in caso di cessione del difensore olandese, i bianconeri avrebbero una potenza di fuoco superiore da investire nel mercato. La sensazione, però, a prescindere dal futuro di De Ligt, è che la Juventus prenderà comunque un difensore centrale che possa prendere il posto di Giorgio Chiellini. In caso di addio di De Ligt, invece, gli arrivi nella retroguardia saranno due. Il nome in cima alla lista della Juventus sarebbe quello di Kalidou Koulibaly.

Per questo motivo Federico Cherubini, nelle prossime ore, potrebbe vedersi a Milano con Fali Ramadani agente di Kk. Stando a quanto afferma Tuttosport, il summit tra le parti potrebbe servire per capire la fattibilità effettiva dell'operazione e dovrebbe essere fatto il punto della situazione. Ramadani è anche l'agente di Milenkovic che è un difensore che piace alla Juventus.

La Juventus pensa alla difesa

In queste ore, Matthijs De Ligt è al centro di un duello di mercato tra il Bayern Monaco e il Chelsea. La Juventus, però, vuole solo cash senza inserimento di contropartite tecniche. Inoltre, i dirigenti bianconeri vorrebbero un cifra che si avvicini il più possibile alla clausola resciossoria di De Ligt che è di 120 milioni.

Ovviamente questa cifra verrebbe reinvestita sul mercato probabilmente per due difensori e un esterno. I nomi, oltre a quello di Koulibaly, sono quelli di Bremer e Gabriel. La Juventus, però, potrebbe investire parte dei soldi ricavati da De Ligt per arrivare a Nicolò Zaniolo. La Roma vorrebbe solo cash e la cifra richiesta è compresa tra i 50 e i 60 milioni.

Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione.

Rugani potrebbe partire

Al momento, la Juventus può contare su un pacchetto di difesa composto da Leonardo Bonucci, Federico Gatti, Daniele Rugani e Matthijs De Ligt. Alcuni di questi giocatori, però, potrebbero presto cambiare aria. Infatti, oltre a Matthijs De Ligt, anche Daniele Rugani potrebbe partire.

Il numero 24 juventino, lo scorso anno, era rimasto nella rosa di Massimiliano Allegri e nella prima parte di stagione non aveva praticamente mai giocato. Rugani ha poi trovato spazio nella seconda parte dell'annata poiché la difesa della Juventus è stata falcidiata dagli infortuni. Adesso, però, il difensore toscano è nella lista dei partenti e su di lui ci sarebbe il Bologna. Dunque, Daniele Rugani potrebbe cambiare aria e per lui il club rossoblù potrebbe essere la giusta dimensione. Adesso non resta che attendere di capire se la Juventus e il Bologna troveranno un accordo per il difensore oppure no.