La Juventus, in queste ore, si sta allenando alla Continassa in vista dell'inizio della nuova stagione. Massimiliano Allegri sta torchiando i suoi giocatori visto che da quando è cominciato il ritiro la squadra ha svolto sempre delle doppie sedute. Anche oggi, 20 luglio, alla vigilia della partenza per gli Stati Uniti, la Juventus si allenerà sia al mattino che al pomeriggio. Poi domani mattina, 21 luglio, la squadra si trasferirà all'aeroporto di Torino Caselle per partire alla volta di Las Vegas. Sul volo che porterà la Juventus negli Stati Uniti non ci sarà Adrien Rabiot.

Il francese, con una Instagram Stories, ha annunciato che, di comune accordo con la società, resterà a Torino: "In accordo con la società e per ragioni personali, resterò in Italia per terminare la mia preparazione fisica".

Nessuna motivazione di mercato

Adrien Rabiot ha voluto fare chiarezza in merito al fatto che domani, 21 luglio, non partirà per gli Stati Uniti. Il francese rimarrà a Torino per motivi personali. Dietro questa scelta non ci sono motivazioni di mercato anche se, come tutti i giocatori, anche Rabiot, di fronte ad una buona offerta, potrebbe partire. Il francese, però, gode della stima di Massimiliano Allegri, perciò per farlo partire servirà una proposta convincente. Il francese continuerà ad allenarsi a Torino anche se perderà la possibilità di giocare le tre amichevoli che la Juventus negli Stati Uniti.

Rabiot avrà la possibilità di mettere minuti nelle gambe nelle restanti sfide che i bianconeri giocheranno ad agosto. Infatti, il 4 agosto ci sarà la sfida in famiglia di Villar Perosa mentre il 7 agosto la Juventus sarà a Tel Aviv per giocare contro l'Atletico Madrid. Dunque, in queste due partite, Massimiliano Allegri avrà la possibilità di testare la condizione fisica di Adrien Rabiot.

Arthur e Ramsey assenti

Oltre ad Adrien Rabiot anche Arthur e Aaron Ramsey non prenderanno parte alla tournée americana. Le assenze del gallese e del brasiliano saranno ben diverse rispetto a quella del francese. Infatti, Arthur non partirà, come svelato da Massimiliano Allegri, per un problema alla caviglia. Anche se nelle ultime sedute alla Continassa il brasiliano si è allenato regolamente.

Arthur, comunque, non sarebbe centrale nel progetto della Juventus e una sua partenza sembra molto probabile. I bianconeri hanno provato ad inserire il brasiliano anche nella trattativa con la Roma per Nicolò Zaniolo. Ma i giallorossi hanno declinato la proposta. Anche Aaron Ramsey è fuori dal progetto della Juventus e le parti sarebbe al lavoro per trovare un accordo sulla risoluzione del contratto. Adesso non resta che attendere di capire come evolverà la situazione del gallese.