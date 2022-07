La Juventus nelle ultime ore è riuscita a trovare il sostituto di Matthijs de Ligt. I bianconeri hanno raggiunto un accordo con il Torino per Gleison Bremer e adesso il giocatore sta svolgendo le visite mediche al JMedical. Adesso la Juventus cercherà altri rinforzi e non è da escludere che la dirigenza juventina voglia un altro difensore, un estero d'attacco e un vice Vlahovic. Dunque in casa Juventus ci sarebbe ancora molto da fare nel mercato sia in entrata che in uscita. Uno dei calciatori che piacciono ai bianconeri è quello di Nicolò Zaniolo.

Del futuro del giocatore classe 99 ne ha parlato Luca Momblano, durante una diretta Juventibus, e si è sbilanciato sulla percentuale di approdo a Torino del calciatore della Roma: "Se fino a qualche giorno fa la percentuale era ferma sull’86 ad oggi siamo sull’88%".

La Juventus continuerebbe a seguire Zaniolo

Nicolò Zaniolo resterebbe uno degli obiettivi della Juventus per questo mercato estivo. I bianconeri vorrebbero arrivare al giocatore classe '99 tramite un prestito con obbligo di riscatto o inserendo una contropartita tecnica. La Juventus avrebbe provato ad inserire nella trattativa anche Arthur ma il brasiliano non interesserebbe alla Roma che vorrebbe solo cash. Di questa trattativa tra i bianconeri e i giallorossi ne ha parlato Luca Momblano: "Non dimentichiamo delle esortazioni della Roma alla Juventus a mettere su la trattativa".

Il giornalista ha poi sottolineato che lo stesso Zaniolo sarebbe già proiettato ad un suo possibile approdo a Torino: "Il suo atteggiamento è votato al passaggio alla Juventus e la Roma lo sa". Infine Momblano ha sottolineato che i contatti tra le parti andrebbero avanti e a fare da tramite sarebbe l'agente dello stesso Zaniolo: "Le parti si aggiornano tramite Vigorelli e adesso il passaggio è arrivare in modo solidale ad una soluzione".

Si cerca un vice Vlahovic

Oltre alla pista che porterebbe a Nicolò Zaniolo la Juventus starebbe sondando il mercato per cercare un vice di Dusan Vlahovic. Al momento in rosa non c'è un giocatore che possa dare il cambio al numero 9 juventino. Una delle ipotesi per il vice Vlahovic è quella che porta ad Alvaro Morata. La Juventus vorrebbe di nuovo lo spagnolo poiché sarebbe una precisa richiesta di Massimiliano Allegri.

Morata è un giocatore in grado di poter ricoprire più ruoli. Il tecnico livornese potrebbe schierarlo sia come vice Vlahovic che come esterno sinistro. Dunque, la situazione dello spagnolo va monitorata, ma come vice del bomber serbo ci potrebbe essere anche l'ipotesi Andrea Belotti. Il giocatore ex Torino è svincolato e ancora non avrebbe trovato una nuova squadra. Ovviamente arrivare a Belotti sarebbe molto semplice proprio perché è svincolato, mentre per prendere Morata la Juventus dovrebbe trovare un accordo con l'Atletico Madrid.