La Juventus è al lavoro in queste settimane non solo per rinforzare la rosa ma anche per alleggerirla numericamente. Diversi giocatori potrebbero lasciare Torino: a tal riguardo i principali indiziati a lasciare la Juventus sono Alex Sandro, Arthur Melo e Aaron Ramsey. A questi potrebbe aggiungersi pure Adrien Rabiot, nonostante il francese goda della stima professionale del tecnico Massimiliano Allegri. Il contratto in scadenza a giugno 2023 e l'ingaggio da 7 milioni di euro a stagione potrebbero incentivare una sua eventuale partenza in questa sessione.

Secondo le ultime notizie di mercato l'agente sportivo (e madre) del centrocampista starebbe lavorando a una partenza del giocatore. Pare difficile un trasferimento nel campionato inglese, anche perché le società che sembravano interessate al francese fino a qualche settimana fa in questo momento hanno altre esigenze: il Chelsea sta lavorando per rinforzare la difesa, il Manchester United invece per acquistare un centrocampista. Per questo Rabiot potrebbe ritornare in Francia, nello specifico al Paris Saint Germain.

Potrebbe ritornare al Paris Saint Germain, società in cui è cresciuto e che ha lasciato nell'estate 2019 proprio per trasferirsi a parametro zero alla Juventus. Dopo le prime due stagioni non ideali in bianconero, nella scorsa grazie (anche alla fiducia di Allegri) il francese ha migliorato molto le proprie prestazioni.

Anche per questo la Juventus in questo momento valuterebbe come prioritarie altre cessioni nel reparto, soprattutto quelle di Arthur Melo e di Aaron Ramsey.

A tal riguardo il brasiliano piace all'Arsenal, che potrebbe offrire un prestito con obbligo di riscatto del cartellino del brasiliano. Per quanto riguarda invece il gallese è in scadenza di contratto a giugno 2023 ma la Juventus starebbe lavorando alla rescissione consensuale del contratto. Il giocatore vorrebbe circa quattro milioni di euro come indennizzo a suo favore, mentre la Juventus vorrebbe spendere meno.

In uscita potrebbe essere anche il giovane Nicolò Rovella, che piace a diverse società di Serie A ed ha una valutazione di mercato di circa 20 milioni di euro, ma potrebbe anche partire in prestito.