La Juventus, in queste ore, sarebbe al lavoro per trovare un giocatore che possa agire in attacco. Infatti, al momento, il reparto offensivo è un po' sguarnito. Per questo motivo la Juventus cerca un giocatore che possa inserirsi nell'attacco che è formato solo da Moise Kean, Dusan Vlahovic e Angel Di Maria. I bianconeri sarebbero tornati alla carica per Alvaro Morata, ma ci sarebbero delle difficoltà per prendere lo spagnolo. Per questo motivo, la Juventus si starebbe guardando intorno per valutare possibili alternative e nelle ultime settimane avrebbe lavorato sotto traccia per Roberto Firmino, come ha rivelato il Corriere dello Sport.

I bianconeri avrebbero offerto circa 19 milioni di sterline ovvero circa 22 milioni di euro. Inoltre, la Juventus avrebbe raggiunto una bozza di accordo con Leandro Paredes.

La Juventus lavora sul mercato

La Juventus, in queste settimane, deve completare la sua rosa, visto che ci sono ancora alcuni ruoli scoperti. Infatti, in attacco Massimiliano Allegri può contare solo su tre attaccanti, ovvero Moise Kean, Dusan Vlahovic e Angel Di Maria. Il tecnico livornese, per sopperire alla mancanza di giocatori offensivi, ha schierato in avanti Juan Cuadrado. Il colombiano, nel match contro il Barcellona, ha completato il tridente con Angel Di Maria e Moise Kean. Ma chiaramente servirà un uomo in più perché quella di Cuadrado è una soluzione di emergenza.

Adesso la società sta vagliando diverse piste e, oltre al possibile ritorno di Alvaro Morata, si stanno valutando delle alternative. Infatti, i bianconeri viste le difficoltà per arrivare allo spagnolo, avrebbero virato con decisione su Roberto Firmino. Il brasiliano va in scadenza di contratto nel 2023 con il Liverpool e potrebbe essere una buona opportunità di mercato.

La Juventus avrebbe già presentato una prima offerta. Adesso resta da capire come evolverà la situazione.

Si cerca anche un centrocampista

La Juventus, oltre a rinforzare l'attacco, starebbe cercando anche un centrocampista. Ma per arrivare ad un nuovo rinforzo in mediana servirà piazzare qualche esubero. In particolare, dopo la risoluzione consensuale con Aaron Ramsey, si starebbe cercando un soluzione per Arthur.

Il brasiliano non rientra nei piani bianconeri e la speranza è che possa partire. Una volta trovata una soluzione per Arthur, la Juventus potrebbe chiudere per Leandro Paredes. I bianconeri avrebbero già una bozza di accordo con l'argentino, per cui si dovrebbe trovare un accordo con il Paris Saint Germain. Non è da escludere che i francesi accettino di cedere Paredes in prestito.