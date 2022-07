La Juventus è al lavoro in queste settimane anche per alleggerire una rosa che ha diversi giocatori non utili al progetto sportivo bianconero. Soprattutto a centrocampo c'è l'esigenza di effettuare cessioni importanti, su tutte quelle di Aaron Ramsey e di Arthur Melo. Per quanto riguarda il gallese la rescissione consensuale è sempre più vicina. Il giocatore dovrebbe ricevere come indennizzo a suo favore circa 3 milioni di euro. Diversa è la situazione del brasiliano, che la Juventus valuta circa 40 milioni di euro. Attualmente però sembra difficile trovare una società pronta ad investire tale somma per il giocatore anche in considerazione delle sue ultime due stagioni in bianconero.

Si è parlato di un interesse dell'Arsenal ma anche del Valencia. Nelle ultime ore però si parla anche del possibile ritorno del brasiliano al Barcellona. La Juventus lo ha acquistato proprio dalla società catalana nell'estate 2020 nello scambio di mercato con Miralem Pjanic. Anche in questo caso il brasiliano potrebbe essere inserito in uno scambio di mercato, il principale indiziato a lasciare il Barcellona è de Jong. L'olandese sarebbe pronto a lasciare la Spagna ma vorrebbe una società che gioca la Champions League. Per questo non considererebbe un trasferimento al Manchester United, società che avrebbe offerto circa 80 milioni di euro per l'acquisto del giocatore.

Possibile scambio di mercato fra Arthur Melo e de Jong

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe offrire Arthur Melo al Barcellona più una somma di circa 40 milioni di euro per l'acquisto di de Jong. L'olandese ha una valutazione di mercato importante, di almeno 80 milioni di euro. Per questo serve una somma importanti in soldi per definire lo scambio di mercato.

Il classe 1997 sarebbe un rinforzo importante, ideale per migliorare la qualità del gioco bianconero e il verticalizzare verso le punte. Sembra però difficile che la Juventus possa sostenere un ingaggio importante come quello dell'olandese. Per questo si parla anche di un possibile interesse della società bianconera per Leandro Paredes, argentino classe 1994 del Paris Saint Germain in scadenza di contratto con la società francese a giugno 2023.

Il possibile mercato della Juventus

La Juventus è al lavoro anche per rinforzare il settore avanzato. Potrebbe arrivare un supporto ma anche un vice Vlahovic. Sono due i giocatori che piacciono alla società bianconera. Parliamo di Niccolò Zaniolo, in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024. L'altro nome seguito dalla società bianconera è quello di Alvaro Morata, lo spagnolo potrebbe ritornare a Torino in prestito con riscatto in diverse stagioni.