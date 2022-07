Nel corso di questa tournée americana, la Juventus valuterà attentamente alcuni giovani che sono aggregati al gruppo. In particolare a centrocampo c'è grande abbondanza e per questo motivo la società è al lavoro per cedere quei giocatori che non rientrano più nei piani bianconeri. In mediana Massimiliano Allegri, al momento, può contare su Paul Pogba, Denis Zakaria, Manuel Locatelli, Adrien Rabiot, Fabio Miretti, Nicolò Rovella e Nicolò Fagioli. Il francese, però, non è in America per problemi personali ed è in ritiro con l'Under 23, mentre il ragazzo classe 2003 è ancora in vacanza e rientrerà tra qualche settimana.

Dunque qualche giovane inevitabilmente dovrà partire e la scelta toccherà proprio a Massimiliano Allegri. In particolare Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella si stanno giocando le loro chance di permanenza. Al momento il primo sembra favorito sul secondo per restare nella rosa della Juventus.

Tante pretendenti per Rovella

L'impressione è che solo uno fra Nicolò Rovella e Nicolò Fagioli resterà alla Juventus nella stagione 2022/2023. Infatti, il reparto di centrocampo è abbastanza affollato e qualcuno dovrà partire. Inoltre, non è da escludere che la dirigenza bianconera tenti l'assalto a Leandro Paredes. Perciò in caso di un nuovo innesto potrebbero essere due i calciatori in partenza. Di certo non faranno parte della rosa della Juventus nè Aaron Ramsey nè Arthur.

Per entrambi la dirigenza juventina sta cercando una soluzione. Per il gallese si lavora alla rescissione, mentre per il brasiliano si sta cercando una nuova squadra che magari lo prenda in prestito con obbligo di riscatto. Dunque, adesso resta da capire chi si guadagnerà un post nella Juventus tra Nicolò Fagioli e Nicolò Rovella.

Quest'ultimo ha diverse richieste e non è da escludere che possa partire. Su Rovella ci sarebbe il forte pressing della Salernitana. Ma l'ex Genoa piacerebbe anche alla Cremonese. Adesso toccherà a Massimiliano Allegri scegliere uno tra Rovella e Fagioli.

Rabiot con l'Under 23

Adrien Rabiot, la scorsa settimana, ha annunciato che non avrebbe preso parte alla tournée americana della Juventus per motivi personali.

Il francese è rimasto a Torino a lavorare per proseguire la preparazione in vista dell'inizio della nuova stagione. Questa mattina 24 luglio, però, la Juventus ha annunciato che Adrien Rabiot rientra tra i convocati dell'Under 23 per il ritiro estivo. Dunque, il francese starà con i ragazzi della seconda squadra bianconera e avrà anche la possibilità di mettere minuti nelle gambe. Questo servirà a Rabiot per essere raggiungere un livello di preparazione più elevato per poter essere alla par dei suoi compagni quando rientreranno dalla tournée americana.