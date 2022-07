Il calciomercato della Juventus non conosce soste. Nelle ultime ore alcuni media spagnoli riportano l'indiscrezione di una possibile offerta della società bianconera per Firmino. L'attaccante brasiliano, in scadenza di contratto col Liverpool nel 2023, andrebbe a completare il reparto offensivo in attesa del recupero di Chiesa.

Dopo aver portato a Torino Bremer, Di Maria e Pogba, la Juventus è alla ricerca di altri giocatori che si adattino al gioco di Allegri. Il tecnico toscano avrebbe chiesto alla società almeno l'ingaggio di Paredes per completare il centrocampo bianconero.

Il Liverpool vorrebbe 25 milioni di euro per Firmino

Nella passata stagione il brasiliano ha avuto un calo di rendimento che ha costretto più volte Klopp a non utilizzarlo nell'undici titolare: Firmino vorrebbe giocarsi un posto per i prossimi mondiali ma non ha la garanzia di farlo nei Reds e quindi potrebbe accettare la corte della Juventus che per lui potrebbe offrire 23 milioni di euro.

L'idea di portare a Torino Firmino nasce dal fatto che Moise Kean sembra non aver pienamente convinto Allegri. L'attaccante italiano è sembrato spesso avulso dal gioco e non completamente a suo agio negli schemi dell'allenatore toscano.

Il PSG avrebbe aperto alla cessione di Paredes

Il centrocampista argentino Leandro Paredes piace ad Allegri.

L'allenatore bianconero lo vorrebbe impiegare come regista per completare il reparto mediano per questo motivo starebbe facendo pressioni sulla società per concludere la trattativa. La Juventus prima di affondare l'eventuale colpo avrebbe l necessità di vendere gli esuberi in rosa. Su Arthur ci sarebbe l'interesse concreto dell'Arsenal, mentre si cerca sempre una soluzione con Ramsey.

Rabiot non è partito per la tournée americana, pare per motivi personali. Il centrocampista si sta quindi allenando con l'Under 23 bianconera, agli ordini del tecnico Brambilla.

Il francese non è più incedibile per la Juve e su di lui sembra ci sia un forte interesse del Liverpool e del PSG. La dirigenza juventina valuta il giocatore circa 20 milioni di euro.

Bellerin rimane una potenziale occasione di mercato

L'ingaggio del giocatore spagnolo potrebbe essere considerato qualora la Juventus voglia privarsi del terzino Luca Pellegrini, valutato circa 12 milioni di euro, il quale avrebbe alcune richieste dall'Inghilterra, fra queste quelle di West Ham e Fulham.

A tal proposito potrebbe sostituirlo Bellerin, che non rientra più nei piani dell'Arsenal. L'esterno in passato è stato accostato all'Inter e alla Roma e ha degli estimatori anche in Spagna e nella stessa Premier. Il contratto del giocatore scade nel 2023.