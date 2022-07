Giorni decisivi in casa Juventus per il mercato, diverse sono le varie trattative in ballo per la dirigenza juventina. Da capire la situazione relativa a De Ligt, il difensore olandese non sembrerebbe intenzionato a restare. Sfumato Koulibaly direzione Chelsea, il primo obiettivo resta quello di Bremer.

Zaniolo resta sempre un obiettivo della Juventus, De Ligt in partenza

La Juventus si sta organizzando in vista della prossima stagione, dopo aver annunciato ufficialmente Pogba e Di Maria, si cerca di chiudere per Nicolò Zaniolo. Il giocatore non dovrebbe prolungare il contratto con la Roma, stando a quanto riportato dai vari siti web sportivi la prima offerta della Juventus dovrebbe essere di 15 milioni subito più 35-40 di bonus in modo da poter raggiungere i 50 chiesti dal club giallorosso.

Si allontana sempre di più invece la pista Koulibaly, nelle ultime ore passo in avanti da parte del Chelsea, la trattativa dovrebbe concludersi positivamente. In casa bianconera si starebbe pensando ai possibili sostituti di De Ligt, il primo obiettivo, sembrerebbe essere quello di Bremer del Torino.

In uscita potrebbero esserci Rugani, Alex Sandro e McKennie

Nonostante il difensore abbia già trovato un accordo con l'Inter, Cairo vorrebbe incassare di più di quanto offrono i nerazzurri. Per questo motivo, la Juventus potrebbe tentare l'affondo decisivo inserendo come contropartita Gatti, cercato proprio dal Torino la passata stagione. Le alternative a Bremer sono Milenkovic della Fiorentina e Gabriel dell'Arsenal, attenzione anche a Pau Torres.

Non solo la difesa da sistemare, il reparto che necessita di maggiori innesti senza ombra di dubbio è l'attacco. Si cercherebbe un vice-Vlahovic, negli ultimi giorni Arnautovic avrebbe superato le gerarchie di Allegri, l'attaccante austriaco potrebbe essere l'uomo giusto per fare riposare Vlahovic, durante le varie competizioni.

A centrocampo serve un regista, Paredes pare essere il profilo giusto, si starebbe pensando ad avviare uno scambio con il Psg. In Francia gradirebbero volentieri il possibile ritorno di Kean.

In uscita diversi sono coloro che sono sul piede di partenza, potrebbero lasciare Torino infatti Arthur, Rabiot, Alex Sandro, Rugani, Pellegrini, Kean e McKennie, quest'ultimo se dovesse arrivare un'offerta importante superiore ai 35 milioni, la Juventus, potrebbe prenderla in considerazione.

Nessuna speranza per il ritorno di Alvaro Morata a Torino, lo spagnolo si allontana sempre di più, così come impossibile un approdo alla Juventus di Kostic. Ormai sembra abbandonata quasi del tutto questa pista.