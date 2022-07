La Juventus, in queste settimane, starebbe seguendo con molta attenzione Nicolò Zaniolo, classe '99 della Roma.

In queste ore, Benedetta, sorella minore del giocatore della Roma, ha risposto a un video su TikTok: "Se lui vuole andar via non significa doverlo insultare e minacciare personalmente". Parole che possono lasciare intendere la volontà del giocatore di cambiare aria.

La Juventus cerca una soluzione per Zaniolo

La Juventus, negli ultimi giorni, ha incontrato l'agente di Nicolò Zaniolo. Le parti avrebbero anche raggiunto un accordo di massima, ma ancora manca l'intesa con la Roma.

La squadra della Capitale sarebbe disposta ad accettare anche un prestito con obbligo di riscatto, ma non sarebbe invece disposta ad inserire nella trattativa una contropartita tecnica. La Juve, invece, vorrebbe provare ad aggiungere il cartellino di un giocatore per abbassare il prezzo del cash.

La sensazione è che questa trattativa possa subire un'accelerata in caso di addio di Matthijs De Ligt dalla Juventus. L'olandese è finito in particolare nel mirino del Bayern Monaco.

Nessun accordo con il Bayern per De Ligt

La Juventus, in questi giorni, non sta pensando solo all'acquisto di Nicolò Zaniolo ma sta lavorando anche per risolvere la situazione di Matthijs De Ligt. Sull'olandese ci sarebbe il forte interesse del Bayern Monaco.

Il ds dei tedeschi di recente è stato a Torino, ma l'offerta presentata alla Juventus non è stata ritenuta soddisfacente. Dunque Salihamidzic è tornato a Monaco con un "nulla di fatto". La distanza tra domanda è offerta è molto ampia.

La Juve, per cedere De Ligt, vuole circa 100 milioni, mentre il Bayern Monaco ne ha offerti solo 60.

Dunque, se il club tedesco non soddisferà la richiesta della Juventus, l'olandese resterà a Torino.

In questi giorni, De Ligt è alla Continassa e sta svolgendo la preparazione fisica con i compagni di squadra. La sensazione è che la Juventus voglia risolvere questa questione prima della tournée americana.

Infatti, il 20 luglio i bianconeri partiranno per gli Stati Uniti e andare oltre quella data per la cessione di un giocatore importante come De Ligt, non sarebbe produttivo.

Infatti, in caso di cessione dell'olandese la Juventus dovrebbe cercare un nuovo difensore e inserire in rosa una pedina così importante a meno di un mese dall'inizio del campionato sarebbe un problema. Dunque, sono giorni di attesa sia per De Ligt che per Massimiliano Allegri, il quale intanto fa lavorare la sua Juventus al JTC e la squadra svolge tutti i giorni doppie sedute.