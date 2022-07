Nelle ultime ore la Juventus avrebbe fatto dei passi avanti decisivi per l'affare Gleison Bremer. I bianconeri, avrebbero battuto la concorrenza dell'Inter, offrendo al Torino 47 milioni di euro, bonus compresi.

Il Milan nel frattempo, osserverebbe il profilo di Jordan Veretout.

La Juventus avrebbe sorpassato l'Inter per Gleison Bremer, pronti 47 milioni di euro per il difensore brasiliano

La Juventus e l'Inter nei giorni scorsi hanno portato avanti un autentico scontro in sede di Calciomercato per assicurarsi il profilo di Gleison Bremer e in queste ultime ore, sembrerebbe che la compagine bianconera abbia sorpassato definitivamente i nerazzurri.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Cherubini avrebbe infatti offerto al presidente del Torino Urbano Cairo 40 milioni di euro più 7 di bonus, superando l'offerta formulata ieri sera dall'Inter, che consisterebbe in 30 milioni di euro più bonus e con l'inserimento del cartellino a titolo definitivo di Casadei, giovane calciatore del vivaio nerazzurro valutato circa 7 milioni di euro.

Ora che la Juventus avrebbe dunque trovato l'intesa di massima con i Granata, resterebbe solo da convincere il calciatore che, da quello che filtra, non porrebbe particolari veti a vestire la casacca bianconera.

Bremer infatti, avrebbe posto una sola condizione per il suo trasferimento dai granata, ossia andare a giocare in una formazione che parteciperà alla prossima Champions League.

Milan, i rossoneri potrebbero sfidare il Marsiglia per Jordan Veretout della Roma

Jordan Veretout sarebbe nel mirino del Milan per il post Franck Kessié. Il centrocampista francese, che potrebbe lasciare la Roma per un costo di circa 17 milioni di euro, farebbe comodo per caratteristiche tecniche e fisiche a Stefano Pioli.

Paolo Maldini avrebbe già intavolato dei contatti con la compagine giallorossa e starebbe preparando la prima offerta ufficiale.

Dalla Francia però, indiscrezioni vorrebbero anche il Marsiglia pronto a lanciare la sfida al "Diavolo" per assicurarsi Veretout. La formazione transalpina, godrebbe di un ottimo rapporto con la Roma, costruito anche grazie agli acquisti passati di Under e Pau Lopez. Per il mediano classe '93, ci sarebbe all'orizzonte un'asta di calciomercato.

José Mourinho, consapevole del rischio di poter perdere un elemento nel reparto, avrebbe nel frattempo richiesto un rinforzo per la mediana e il nome accostato ai giallorossi in queste ultime ore, sarebbe quello di Georginio Wijnaldum del PSG.