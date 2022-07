La Juventus è al lavoro in questi giorni soprattutto per definire il futuro professionale di Matthijs de Ligt. Il difensore è sempre più vicino al Bayern Monaco, arrivano conferme importanti in merito al fatto che la società tedesca abbia deciso di incrementare l'offerta per il giocatore a 80 milioni di euro più 10 milioni di euro di bonus. Con tale somma la Juventus potrebbe acquistare due difensori centrali ma anche rinforzi per centrocampo e settore avanzato. A tal riguardo piace molto Niccolò Zaniolo, il centrocampista è in scadenza di contratto con la Roma a giugno 2024 ed ha una valutazione di mercato di circa 55 milioni di euro.

La Juventus vorrebbe spendere circa 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore, una distanza evidente che non agevola un'eventuale definizione della trattativa di mercato. A tal riguardo ha parlato il giornalista sportivo Paolo Paganini, che ha sottolineato come la Juventus stia valutando un altro rinforzo per il settore avanzato considerando che il fatto che la Roma vorrebbe almeno 55 milioni di euro per il cartellino del giocatore. Secondo Paganini la Juventus starebbe valutando l'acquisto di Gianluca Scamacca, che potrebbe essere acquistato per circa 40 milioni di euro.

Il giocatore del Sassuolo Scamacca potrebbe trasferirsi alla Juventus

'È un’indiscrezione di mercato, da fonte molto attendibile, che mi arriva dal Principato di Monaco e che va comunque approfondita.

La Juventus sta valutando l’ipotesi di abbandonare la pista Zaniolo, perché la Roma sta alzando la posta, per puntare invece su Scamacca'. Queste le dichiarazioni di Paolo Paganini in merito al possibile acquisto da parte della Juventus del giocatore del Sassuolo. Il giornalista sportivo ha spiegato anche i motivi per cui la società bianconera sarebbe pronta a valutare l'acquisto della società emiliana, sottolineando: 'La Juve sta cercando un'alternativa a Vlahovic e Scamacca lo è, sulle fasce ci sono Di Maria e Chiesa'.

A tal riguardo però è giusto aggiungere che il classe 1997 non sarà a disposizione della Juventus non prima di settembre-ottobre, di conseguenza un giocatore di fascia come Zaniolo potrebbe essere molto utile soprattutto nella prima parte di stagione.

Il mercato della Juventus

La Juventus valuta anche rinforzi a centrocampo ed in difesa, soprattutto se fosse confermata la partenza di de Ligt.

Fra i preferiti spiccano Pau Torres del Villareal, Presnel Kimpembe del Paris Saint Germain e Benoit Badiashile del Monaco. Nelle ultime ore però si parla soprattutto di Gabriel dell'Arsenal, con la Juventus che potrebbe offrire anche dei giocatori agli inglesi. Su tutti Arthur Melo e Rabiot, anche se il francese gode delle fiducia di Allegri.