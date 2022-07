La Juventus è attesa da un Calciomercato estivo impegnativo, soprattutto per quanto riguarda gli acquisti. Dopo Angel Di Maria, Paul Pogba e Andrea Cambiaso, trasferitosi in prestito al Bologna, la società bianconera starebbe lavorando ad altri rinforzi. Per quanto riguarda la difesa, molto dipenderà dal futuro professionale di Matthijs de Ligt. Se dovesse partire potrebbero arrivare uno o due difensori centrali. Si valutano due rinforzi per il settore avanzato, a questi potrebbe aggiungersi anche un centrocampista. Si sono fatti diversi nomi, su tutti quello di Leandro Paredes, in scadenza di contratto con il Paris Saint Germain a giugno 2023.

Non è da scartare la possibilità che arrivi anche un acquisto a sorpresa, a tal riguardo diverse indiscrezioni di mercato confermano il possibile interesse per un centrocampista del campionato tedesco. A parlare del calciomercato della Juventus è stato Luca Gramellini, l'opinionista ha menzionato un nome a sorpresa come rinforzo della società bianconera. Ovvero Jude Bellingham, centrocampista classe 2003 del Borussia Dortmund, in scadenza di contratto a giugno 2023. La valutazione di mercato dell'inglese è di circa 80 milioni d euro.

La Juventus potrebbe valutare l'acquisto del centrocampista Bellingham

''Chi mi segue sa che oltre a de Jong ho parlato di un altro top a centrocampo senza farne il nome perché aspettavo ulteriori conferme.

Lo avevo confidato solo a 3-4 persone. Ora è uscito e posso confermarlo: Jude Bellingham. Difficile, ma è con de Jong il profilo giusto''. Questo il post su Twitter di Luca Gramellini, che ha parlato di Bellingham come possibile acquisto a sorpresa per il centrocampo della Juventus. Come sottolineato dall'opinionista è una trattativa di mercato difficile perché il Borussia Dortmund non ha bisogno di cedere.

Inoltre la società tedesca chiederebbe non meno di 80 milioni di euro. Acquistato nel 2020 dal Birmingham, da due stagioni è al Borussia Dortmund. Nell'ultima stagione ha disputato 32 match nel campionato tedesco segnando 3 gol e fornendo 8 assist decisivi ai suoi compagni. A questi bisogna aggiungere 1 match della Supercoppa di Germania, 3 match in Coppa di Germania, 6 match ed 1 gol in Champions League e 2 match e 2 gol in Europa League.

Il mercato della Juventus

La Juventus potrebbe acquistare anche uno o due giocatori per il settore avanzato. Potrebbe arrivare Nicolò Zaniolo, centrocampista della Roma, ed un vice Vlahovic. Potrebbe ritornare Alvaro Morata, che sarebbe considerato cedibile dall'Atletico Madrid. Il trasferimento potrebbe definirsi in prestito con riscatto dilazionato in diversi stagioni.