Si è da poco conclusa allo stadio Bollaert Delelis di Lens, in Francia, la terza amichevole stagionale dell'Inter. I nerazzurri contro i padroni di casa del Lens perdono 1-0 con gol di Haidara al 90'.

La squadra di Simone Inzaghi tornerà in campo settimana prossima, sabato 30 luglio alle ore 20:30, contro il Lione allo stadio Dino Manuzzi di Cesena per continuare la preparazione per il campionato.

La partita

Il tecnico dell'Inter, Simone Inzaghi, conferma il solito 3-5-2 e ritrova gran parte dei big rispetto a quanto visto nelle prime uscite. Gli unici assenti sono Milan Skriniar e Robin Gosens, che stanno ancora superando i rispettivi acciacchi.

La coppia d'attacco è formata da Joaquin Correa e Edin Dzeko. Sugli esterni spazio a Lazaro e Dumfries, con Barella, Brozovic e Calhanoglu in mezzo al campo.

Nel primo tempo il Lens si rende pericoloso in un paio di circostanze. Prima con un tiro a giro da fuori area ben respinto da Handanovic, e poi con una incursione da dietro sempre ben neutralizzata dal portiere sloveno. L'Inter. dal proprio canto, non è praticamente mai pericolosa. Ci prova con qualche combinazione, ma il portiere avversario non viene mai impensierito.

Nel secondo tempo nessuna emozione fino alla girandola di cambi. Entrano soprattutto Lautaro e Lukaku, che costruiscono la prima vera azione pericolosa dell'Inter, con "Big Rom" che parte in profondità e mette in mezzo per il "Toro", che conclude alto sopra la traversa al 67'.

Al 63' Handanovic salva il risultato in uscita. Al 77' ancora Lautaro Martinez pericoloso in contropiede, ben servito da Barella, ma Samba salva il risultato. La squadra di Inzaghi tiene meglio il campo nella ripresa ma al 90' arriva la beffa, con Haidara che regala il gol vittoria al Lens su azione di calcio d'angolo.

Le pagelle nerazzurre

Queste le pagelle dei giocatori dell'Inter del match appena concluso:

Handanovic 6,5: Un paio di buoni interventi nel primo tempo.

Darmian 6,5: Buona prestazione la sua come terzo di difesa, sempre molto attento.

De Vrij 6,5: Fa sentire il fisico, difficilmente viene puntato dagli avversari.

Bastoni 6,5: Gioca in grande stile, sembra essere in un discreto stato di forma.

Dumfries 6: Partita ordinata, ha pochi spazi per attaccare la profondità.

Barella 6,5: Sempre presente in mezzo al campo.

Brozovic 6,5: Il croato torna a governare il centrocampo nerazzurro con grande stile.

Calhanoglu 5,5: Non sembra essere ancora al top della forma.

Lazaro 6: Non punta mai l'avversario, si vede che è adattato in quel ruolo ma comunque offre una prestazione sufficiente.

Dzeko 5: Mai pericoloso, mai un'invenzione.

Correa 6: Rispetto al bosniaco è più vivace anche se non riesce mai a essere pericoloso.

Lautaro Martinez 6,5: subentrato nel secondo tempo, si rende pericoloso in due circostanze.

Lukaku 6: subentra nel secondo tempo, fa vedere qualche buono sprazzo di gioco, ma la forma migliore è ancora lontana .